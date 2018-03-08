هذا ما كشفه المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عن القروض السكنية

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أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، أنّ "القروض الحاصلة على موافقة مسبقة من المصارف سوف تأخذ طريقها إلى التنفيذ في القريب العاجل"، مشيراً إلى أنّ "المديرية العامة للإسكان والقروض الإسكانية تحرّك 38 قطاع آخر"، مبيّناً أنّ "تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيصدر اليوم لمساعدة المصارف للإستمرار بالقروض".



ولفت لحود، في حديث إذاعي، إلى أنّ "أي تمويل جديد يجب أن يكون للطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة العامة للإسكان"، منوّهاً إلى أنّ "المغترب لا يمكنه الإستفادة من المؤسسة العامة للإسكان"، مركّزاً على "أنّنا نعمل على معالجة وإيجاد حلول للقروض الجديدة بطرق تمويل أخرى".