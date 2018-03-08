بالفيديو - عجوز لبناني مريض يتعرض للتعنيف في اميركا

A + A -

انتشر مقطع فيديو مروع على مواقع التواصل، ظهرت فيه ممرضة تعنف وتصفع عجوزاً مريضاً عاجزاً عن التحرك، وتوجه له أبشع الشتائم.

وبحسب موقع "العربية" فان وسائل إعلام أميركية ضجت بالخبر خلال اليومين الماضيين، وفيه ان س. يونس (وهو مواطن أميركي لبناني الأصل، يبلغ من العمر 51 عاماً)، رفع مع إخوته الخمسة دعوى قضائية بوجه مركز " Autumnwood of Livonia ، حيث كان والدهم المريض البالغ من العمر 89 عاماً يعالج في العام 2015، بعد خضوعه لعملية جراحية، فإذا به يعنف ويهان وتوجه إليه أبشع الشتائم العنصرية.

وقد بدأت القصة وفق "العربية" حين لاحظ الأولاد على جسد والدهم المقعد، رضوضاَ وبقعاً زرقاء، فظنوا أنه وقع أرضاً في حادث عرضي. إلا أن الأمر تكرر مراراً ما دفعهم إلى الشك، فوضعوا كاميرا "مخفية" في "منبه" (ساعة) موضوع على طاولة بالقرب من سريره، ليصعقوا بمشاهد مروعة.

وكان ح. يونس هاجر إلى الولايات المتحدة من لبنان في التسعينات، اشتكى من سوء المعاملة والجروح التي أصيب بها في المركز حيث كان يتعافى من الجراحة.

وبعد رؤية اللقطات "الرهيبة" وسماعه عبارات الكراهية، قال سالم يونس" إنه سحب والده من أوتونوميوود، ولم يعد منذ ذلك الحين"، مؤكداً أنه رفع دعوى مرتكزة على الكراهية والعنصرية.

وذكرت الأسرة في الدعوى أن شتائم عرقية وجهت إلى والدهم، مؤكدة أنه تم الاعتداء عليه وتعنيفه عن طريق ركل ساقيه، وأخذ زر "المساعدة" لكي لا يتمكن من طلب المساعدة من أي ممرضة.