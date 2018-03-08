هشام حداد لجيسيكا عازار: لا يمكن أن تفوز الا إذا..!.. وهكذا ردّت

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غرّد هشام حداد عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" وكتب: "الإعلاميين المرشحين سيخسرون جميعًا. بولا يعقوبيان لديها حظوظ شبه مستحيلة، جيسيكا عازار لا يمكن أن تفوز إلا إذا قرّرت القوات التضحية بإيدي ابي اللمع وحتى مع ذلك حظوظ جيسيكا لا تذكر.. الباقي لا حظوظ لهم".

فردّت عازار وكتبت: "زميلي هشام حداد، إذا كل واحد بقرر يترشح بيربط ترشحو بضمان نجاحو منصير بجمهورية "كوريا الشمالية". الترشح من قبل الإعلاميين، وتحديدا الإعلاميات هو تحدي وتسجيل موقف أولاً، وسعي للنجاح ثانيًا. وبوعدك إذا وصلت كون صوتك وصوت كل إعلامي حر".