إنتخابات 2018: الحريري يعلن أسماء مرشحيه الأحد

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.. الأحد المقبل سيعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشحي تيار المستقبل الى الانتخابات النيابية المقبلة.. الموعودون كثر، الضامنون وجودهم على اللوائح أقل، الضامنون فوزهم أقل وأقل وأقل..



بعدما حدث مع الحريري في زيارة الاستقالة القسرية، لم يعد النائب عقاب صقر في الحلقة الضيّقة للحريري، ولم يعد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة قادرا على قيادة قطار المستقبل.



استقال السنيورة من العمل السياسي، وبدأ صقر يحضّر للعودة الى الخارج مع عائلته الى حين جلاء غيوم الغضب الحريري وخرق جدار محيطه الصلب.



الأحد المقبل سيعلن الحريري أسماء من رفضوا خيانته... وسيعلن الوفاء لهم من جديد، لكنّه سيترك بعض الأسماء للتشكيلة الحكومية المقبلة... فالوفاء سيكون بحجم الاخلاص.