عناوين الصحف ليوم الخميس 8 آذار 2018

الأخبار: «النموذج» الاقتصادي اللبناني أمام مفترق طرق
شراء الوقت أو الانهيار
الأنوار: عون يؤيد بواخر الكهرباء... ووزير المال يوضح قضية ال ٥٠ مليون دولار
الثبات: هل تحصل المعركة الكبرى بين الروس والأميركيين؟
البناء: الجيش السوري يُنجز المرحلة الثانية من هجومه بزمن قياسي: شطر الغوطة وتحرير ثلثيها
3 سنوات لإنجاز معامل إنتاج الكهرباء: الفيول الخليجي والمعامل السورية بديل رخيص للبواخر
المحكمة الدولية تؤجّل كشف أدلتها بعدما فقدت الداتا مصداقيتها في قضية عيتاني ـ الحاج
اللواء: تجاوز «أزمة كبرى» على خلفية قضية عيتاني - الحاج
إتصالات للقاء قريب بين الحريري وجعجع .. ووزير المال لم يشاهد عنزة الكهرباء تطير
النهار: بواخر الكهرباء تتسلل إلى الطاولة الحكومية
الجمهورية: غربلة الأسماء لا تفك عقد التحالفات
المستقبل: قائد الجيش: جاهزون للدفاع عن السيادة ومؤتمر روما «فرصة ثمينة»
الموازنة «مخفّضة» إلى المجلس.. وإقرارها «قبل الانتخابات»
الديار: كيف تريد واشنطن والسعودية انتخابات ديموقراطية ويشاركان بتأليف اللوائح
القرار الاميركي ــ السعودي بمحاصرة حزب الله.. المقاومة ستقدم مفاجأة !
لقاء بين جنبلاط وجعجع حسم التحالف في الشوف ــ عاليه وفراق بين حزب الله والتيار في بعلبك
the daily star: Cabinet poised to send 2018 budget to Parliament
l'orient le jour: Ces 8 femmes auxquelles le Liban doit (presque) tout