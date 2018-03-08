عناوين الصحف ليوم الخميس 8 آذار 2018

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الأخبار: «النموذج» الاقتصادي اللبناني أمام مفترق طرق

شراء الوقت أو الانهيار

الأنوار: عون يؤيد بواخر الكهرباء... ووزير المال يوضح قضية ال ٥٠ مليون دولار



الثبات: هل تحصل المعركة الكبرى بين الروس والأميركيين؟





البناء: الجيش السوري يُنجز المرحلة الثانية من هجومه بزمن قياسي: شطر الغوطة وتحرير ثلثيها

3 سنوات لإنجاز معامل إنتاج الكهرباء: الفيول الخليجي والمعامل السورية بديل رخيص للبواخر

المحكمة الدولية تؤجّل كشف أدلتها بعدما فقدت الداتا مصداقيتها في قضية عيتاني ـ الحاج

اللواء: تجاوز «أزمة كبرى» على خلفية قضية عيتاني - الحاج

إتصالات للقاء قريب بين الحريري وجعجع .. ووزير المال لم يشاهد عنزة الكهرباء تطير





النهار: بواخر الكهرباء تتسلل إلى الطاولة الحكومية



الجمهورية: غربلة الأسماء لا تفك عقد التحالفات



المستقبل: قائد الجيش: جاهزون للدفاع عن السيادة ومؤتمر روما «فرصة ثمينة»

الموازنة «مخفّضة» إلى المجلس.. وإقرارها «قبل الانتخابات»

الديار: كيف تريد واشنطن والسعودية انتخابات ديموقراطية ويشاركان بتأليف اللوائح

القرار الاميركي ــ السعودي بمحاصرة حزب الله.. المقاومة ستقدم مفاجأة !

لقاء بين جنبلاط وجعجع حسم التحالف في الشوف ــ عاليه وفراق بين حزب الله والتيار في بعلبك

the daily star: Cabinet poised to send 2018 budget to Parliament



l'orient le jour: Ces 8 femmes auxquelles le Liban doit (presque) tout