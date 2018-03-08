أسرار الصحف ليوم الخميس 8 آذار 2018

A + A -

الأخبار:علم وخبر

زياد مكاري احتياطي استراتيجي

طلب تيار المردة من المُهندس زياد مكاري التقدّم بطلب ترشّحه إلى الانتخابات النيابية عن قضاء زغرتا، وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمكاري مع المُرشح طوني سليمان فرنجية. وقد لجأ «المردة» إلى هذه الخطوة، كـ«احتياط»، إذا قرّر النائب سليم كرم الانسحاب من السباق الانتخابي أو تغيير تحالفاته.

اتفاق اشتراكي كتائبي في عاليه!

أكد قيادي كتائبي في عاليه أن الاتفاق بين حزبي الكتائب والتقدمي الاشتراكي في عاليه بات شبه منجز، على قاعدة الدعم الجنبلاطي للمرشح الكتائبي النائب فادي الهبر عن المقعد الأرثوذوكسي. ويأتي هذا الاتفاق تحت عنوان حماية مصالحة الجبل.

فصل القومي عيد مطر

أصدر عميد الداخلية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حافظ الأحمدية، قراراً بفصل الأمين في الحزب القومي عيد مطر، من الحزب لمدة ثلاثة أشهر، لترشحه للانتخابات عن المقعد الكاثوليكي في البقاع الشمالي، مخالفاً القرار الحزبي. ورُفع قرار الفصل إلى المحكمة الحزبية، معطوفاً على مادة تنص على مقاطعة مطر «حزبياً وحياتياً».

جيلبيرت تنضم إلى الخازن وسعيد

حسمت النائبة جيلبيرت زوين خيارها بالانضمام إلى اللائحة التي تضم النائبين السابقين فريد هيكل الخازن وفارس سعيد وحزب الكتائب، بعد أن كان حزب الله قد عرض عليها التحالف. وعلمت «الأخبار» أنّ ضغوطاً داخلية وخارجية تُمارس على عدد من المرشحين في كسروان لعدم قبول الترشح إلى جانب حزب الله.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت أوساط سياسية عند تعمّد بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بث أنباء عن تشكيل لوائح انتخابية مفبركة تتعلق بحزب الله وحليفه التيار الوطني الحر، محاولةً الإيقاع بين جمهوري الطرفين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إدراج أسماء من التيّار لم ترشحها قيادته، في لوائح حزب الله وفي دوائر حسّاسة لن تشهد تحالفاً بين التياّر والحزب، ليتبيّن لاحقاً زيف هذه الادّعاءات.



كواليس



رأى خبراء عسكريون أنّ النتائج العسكرية التي يحققها الجيش السوري في الغوطة بسرعة قياسية، كما تلك التي سبقتها يوم بدأ هجومه الواسع في كلّ من دير الزور والبوكمال، وقبلهما في حلب، تقول إننا أمام جيش يملك قدرة قتالية وروح معنوية وخطط قتالية تجعله من الجيوش النادرة في المنطقة والعالم بالقدرة على الإنجاز. والقضية ليست بالغطاء الناري وحده، وقد قدّمت الحرب اليمنية نموذجاً معاكساً في صمود الحوثيين أو في مواجهات حزب الله ضدّ الجيش الإسرائيلي…



اللواء: أسرار

همس

أدّت الترشيحات، البعيدة عن المعايير، إلى تفاقم أزمة داخل تيّار كبير، تسعى قيادته إلى احتوائها قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.



لغز

تجددت المشاورات بين حزب وسطي وحزب مسيحي، بعد انقطاع وفتور، لترتيب تعاون انتخابي في دائرة كبرى في الجبل.



غمز



جرت اتصالات عاجلة لتصحيح تغريدة، كادت تؤدي إلى أزمة بين حليفين.

النهار: اسرار الآلهة

لم يحالفه رئيسه



تردد أن نائباً عزف عن الترشّح كان ينوي ترشيح نجله لكن إرادة رئيس الكتلة لم تحالفه....

وصول متأخر

تردّد أن السفير البابوي الجديد لن يحضر الى لبنان قبل نحو شهرين بعد وصول خلفه الى أبيدجان..

إنهاء الحرب

يقول ديبلوماسي عربي إن روسيا تحاول إنهاء الحرب في سوريا قبل انتخاباتها الرئاسية....

سكان الأرياف

ورد في تقرير لمنظمة الأغذية الدولية أن %12 فقط من سكان لبنان يقيمون في الأرياف والقرى البعيدة...





الجمهورية: أسرار

إنتقاد



نُقِل عن مسؤول حزبي كبير إنتقاده لأداء فريق سياسي حليف لحزبه وقال: «إذا أكمل على هذا النحو فلن يحصد إلّا الخسارة في الإنتخابات».

شكاوى

خرجت إحدى المؤسسات الروحية بموقف حازم من تدخّلات بعض مؤسسات الدولة في الإنتخابات بعد شكاوى من مرشّحين وصلت إليها.



تعزية

لاحظت أوساط سياسية أن أكثر من ثلاثة مرشحين ونائب حضروا مناسبة تعزية في قرية لا تحصي أربعماية ناخب.

خرق

تحاول إحدى القوى السياسية إستمالة مرشح تقليدي كان ضدّها في المراحل السابقة وذلك لمنع الخرق في القضاء الموجودة فيه.