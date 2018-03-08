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المقاومة بين أعداء الخارج وحلفاء الداخل

8
MARCH
2018
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بعض ما كتب النائب السابق إميل لحود في "الثبات"-

منذ الاجتياح الأميركي للعراق، ثمّ ما سمّي "الربيع العربي" الذي زرع الفوضى على مساحة كبيرة من العالم العربي، شهدنا حملةً مستمرّة بأشكال وعناوين مختلفة على محور الممانعة الثلاثي الأطراف: المقاومة في لبنان، سوريا وإيران. فمرّةً شهدنا عدواناً إسرائيليّاً على لبنان، ومرّة تحريكاً للشارع في إيران، ثمّ كانت حربٌ على سوريا، وفيها تحالف ما يسمّى زوراً "الاعتدال العربي" مع الإرهاب التكفيري والعدو الإسرائيلي، بالاشتراك مع بعض المستفيدين، تتقدّمهم تركيا.

كانت محاولات إسرائيليّة الصنع ولكن مقنّعة، ثمّ باتت واضحة ووقحة، وهي لامست، للأسف، مشاعر البعض في الداخل اللبناني، فتآمروا مرّة وراهنوا مرّات، وخاب أملهم دوماً.

ويجدر هنا التوقف عند الحرب المستمرّة في سوريا، والتي تحوّلت الى حربٍ عالميّة سقط فيها آلاف الشهداء واستخدمت فيها الأسلحة كلّها وشهدت مجازر نادرة بقباحتها في تاريخ الحروب، ومع ذلك صمدت الدولة السوريّة، بصلابة قيادتها وتضحيات جيشها وشعبها، وبمؤازرة من ساعدها، وستبقى صامدة حتى الانتصار الذي بات حسمه مجرّد وقتٍ لا أكثر.

أما لبنان حيث تعاون الجيش مع المقاومة على دحر التنظيمات الإرهابيّة عن أرضه، فسقطت مقولة "الخاصرة الرخوة" بفعل مسار المقاومة الذي هزم العدو الإسرائيلي وأنتج توازن رعب معه، إلا أنّ نيّات هذا العدو لم تتغيّر أبداً وقد يطلّ في أيّ وقت، تحت عنوانٍ جديد، خصوصاً أنّ قانون الانتخاب الحالي وما ينتجه من تشنّج واحتقان طائفي شاهدنا بعض ملامحه في الشارع اللبناني منذ أسابيع، يشكّل أرضاً خصبة لذلك.

من هنا، فإنّنا مقبلون على مرحلة حسّاسة تستدعي وعياً إضافيّاً من فريق المقاومة الذي نعتبر أنفسنا جزءاً منه، خصوصاً أنّ بعض الحلفاء باتوا يتساوون مع الخصوم في السير بتحالفات إنتخابية تتناقض مع موقعهم السياسي، ما يستدعي التنبّه وربما إعادة النظر خصوصاً أنّ تاريخ المقاومة بُني على تضحيات ومبادئ لم يتخلّ عنها يوماً من أجل مكسبٍ سياسيّ.

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