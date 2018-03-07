ردٌ جديد من وزير الطاقة سيزار ابي خليل على اتهامات وزير المال علي حسن خليل

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لم ينته رد وزير الطاقة سيزار ابي خليل على وزير المال علي حسن خليل بعد.



فالاتهام الفاضح بالسرقة الذي جاء على لسان وزير المال من السرايا الحكومية اتاه الرد تباعا بالوثائق.



سنعرضها تباعا في سياقها الزمني لمزيد من التوضيح وصولا الى ما كشفه ابي خليل اليوم على حسابه على تويتر.



بعد عرض رأي ديوان المحاسبة رقم 652/ ر.م بتاريخ 5/ 4 / 2013 والذي يقول فيه ان الديوان يؤكد على صحة اجراءات تلزيم معمل دير عمار واعتبارها غير مشوبة بعيوب قانونية.



جاءت مراجعة التلزيم انه من الطبيعي عدم احتساب قيمة ال



Tva ريثما يتم تحديد مصدر التمويل



اما القانون رقم 181 فيقول ان رئيس الحكومة يسعى مع وزير المال لتأمين التمويل الخارجي، الامر الذي لم يحصل، لتصبح تغطية ال tva



امرا متوجبا.



تم سؤال ديوان المحاسبة من جديد عن رأيه في هذا الملف ليأت الجواب هذه



المرة بعد انقضاء 15 شهرا مناقضا الرأي الاول ومشيرا الى وجوب تضمين قيمة



tva



مع العلم ان رأي الديوان الاول اكتسب قوة القضية المقضية بمرور اكثر من شهر عليه.



مرة ثالثة تم سؤال ديوان المحاسبة عن رأيه في القرارين السابقين المتناقضين له فأتى الجواب مؤكدا الرأيين السابقين، ولكن كل في سياقه.



واذا علت اصوات الاتهامات السياسية من هنا او هناك، الا ان صوت ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية التي تفصل في النزاعات لا يعلو عليه.



وزير الطاقة سيزار ابي خليل يبتعد عن السجالات الشخصية مضيفا ردا جديدا بوثيقة نشرها على حسابه، وصل الطابع المالي المقبوض من المالية يؤكد المؤكد ويدحض



ادعاءات وزيرها.