الموازنة شارفت على الانتهاء والانتخابات بانتظار تشكيل اللوائح

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انقضت منتصف ليل امس مهلة الترشيح لاستحقاق ٢٠١٨. وبات اللبنانيون من اليوم وحتى السادس والعشرين من آذار في حالِ ترقُبٍ لإعلان اللوائح، حتى ينصرفوا لتحديد خِياراتهم النهائية على ضوئها.



كثيرون اشادوا بارتفاع عدد المرشحين مقارنةً بالدورات السابقة. آخرون أثنوا على التقدم الملحوظ في عدد المرشحات، عشيةَ يومِهِنَ العالمي. التطوران مهمان طبعا، شرط ان يتجاوزا الشكل الى الجوهر. ففي الإثنين مؤشرٌ واضح الى اهمية النسبية والصوت التفضيلي في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة، بعدما ادركوا ان الخرق ممكن، وان المستحيل في التمثيل بات من الماضي، على ان تُشكل تجربة أيار حافزا لتعديلات تحسينية قد تكون مطلوبة على القانون وتطبيقه في المستقبل.



وفي موازاة التحضير لتجديد الحياة الديموقراطية، مواكبةً للمؤتمرات المُقبلة: الموازنة شارفت على الانتهاء في لجنتها، ومِلف الكهرباء طرحَه اليوم رئيس الجمهورية امام الوزراء بناء على معطيات واضحة، نتوقف معها في سياق النشرة.