حبيب من سيدني: الانتخابات محطة وتواصلي مع اهلي في الميناء مستمر

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موقع اعلاميو الميناء-

على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين المنعقد في استراليا، التقى رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب جمعية ابناء الميناء في سيدني حيث اقيمت مادبة غداء على شرفه بمطعم الاصيل بدعوة من رئيس الجمعية خالد المصري وحضور اعضاء الجمعية وعدد من افراد الجالية اللبنانية.

وكانت جلسة محبة بارك له فيها الحضور ترشيحه للانتخابات النيابية المرتقبة عن دائرة طرابلس معتبرين ان من حق مدينة الميناء ان تتمثل في مجلس النواب .. من جهته اعرب حبيب عن شكره لهم على حفاوة الاستقبال واثنى على حبهم لوطنهم لبنان وتمسكهم به رغم الظروف التي اجبرتهم على الاغتراب ..واوضح حبيب ان من اهم اسباب ترشحه هو العمل على تقديم مشاريع تساهم في انماء وتطوير العجلة الاقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل للشباب حتى لا يضطروا الى سلك طريق الغرية .. ولفت حبيب انه دائما الى جانب اهله في الميناء والانتخابات مجرد محطة ولكن التواصل مع اهلي في المدينة مستمر مهما كانت النتائج.