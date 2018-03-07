living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حبيب من سيدني: الانتخابات محطة وتواصلي مع اهلي في الميناء مستمر

7
MARCH
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

موقع اعلاميو الميناء-

 على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين المنعقد في استراليا، التقى رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب جمعية ابناء الميناء في سيدني حيث اقيمت مادبة غداء على شرفه بمطعم الاصيل بدعوة من رئيس الجمعية خالد المصري وحضور اعضاء الجمعية وعدد من افراد الجالية اللبنانية.

وكانت جلسة محبة بارك له فيها الحضور ترشيحه للانتخابات النيابية المرتقبة عن دائرة طرابلس معتبرين ان من حق مدينة الميناء ان تتمثل في مجلس النواب .. من جهته اعرب حبيب عن شكره لهم على حفاوة الاستقبال واثنى على حبهم لوطنهم لبنان وتمسكهم به رغم الظروف التي اجبرتهم على الاغتراب ..واوضح حبيب ان من اهم اسباب ترشحه هو العمل على تقديم مشاريع تساهم في انماء وتطوير العجلة الاقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل للشباب حتى لا يضطروا الى سلك طريق الغرية .. ولفت حبيب انه دائما الى جانب اهله في الميناء والانتخابات مجرد محطة ولكن التواصل مع اهلي في المدينة مستمر مهما كانت النتائج.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout