المفتش العام المالي يقسم اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية

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اقسم بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، المفتش العام المالي السيد وائل سامي خداج اليمين القانونية، امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في حضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري يوسف الخوري، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

وتمنى الرئيس عون للسيد خداج التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً على اهمية المسؤولية الملقاة على هيئات الرقابة بشكل عام، والمالية منها بشكل خاص، تعزيزاً للشفافية وحرصاً على المال العام.