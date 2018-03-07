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موارنة من اجل لبنان: تعيين سفير بابوي استمرار للعلاقات التاريخية مع لبنان

7
MARCH
2018
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رحّب "تجمع موارنة من اجل لبنان" في اجتماع عقده برئاسة المحامي بول يوسف كنعان بتعيين الفاتيكان المطران جوزف سبيتيري، سفيراً بابوياً في لبنان، وهو ما يأتي في سياق استمرار العلاقات التاريخية بين الكرسي الرسولي ولبنان، وفي اطار تأكيد دور لبنان في محيطه والشرق.

 

وفي سياق آخر، اعتبر التجمع ان موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة النفط في البحر والخلاف القائم حولها مع اسرائيل، شكّل حماية للبنان واستقراره، وضمانة لحقوقه وسيادته، من خلال سلوك طريق التحكيم الدولي.

 

وعشية عيد المرأة، حيا التجمّع المرأة اللبنانية التي اثبتت حضورها الفاعل في مختلف الميادين، معتبرا ان اقبالها اللافت على الترشح للانتخابات النيابية يثبت انها قادرة على المبادرة بمعزل عن وجود اي كوتا.

 

كذلك بحث التجمع في الاحتفال الذي اقامه بمناسبة عيد مار يوحنا مارون في كفرحي البترون، مؤكدا انه سيكون تقليدا سنويا في هذا الدير، في سياق تأكيد التراث الروحي والوطني.

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