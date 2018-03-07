جريصاتي: الدعوى المقدمة ضد السبهان في عهدة قاضي التحقيق الاول

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي، البيان الآتي:





"أورد بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده أن وزير العدل سليم جريصاتي، أصدر قرارا قضى بحفظ الاستدعاء المقدم له من قبل الاسير المحرر نبيه عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي وانه رفض تكليف النيابة العامة التمييزية تحريك دعوى الحق العام ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان. يهم المكتب الاعلامي للوزير جريصاتي توضيح بعض المغالطات الواردة في الخبر على الشكل الآتي:



اطلع وزير العدل على الاستدعاء الذي قدم اليه وطلب حفظه ولم يتخذ اي تدابير في شأنه، أما فيما يتعلق بالدعوى المقدمة من الاسير المحرر نبيه عواضه بواسطة وكيله المحامي حسن بزي ضد وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، فإن الملف في عهدة قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات والهيئة الاتهامية استئنافا اللذين قررا منع المحاكمة عن الوزير السبهان".