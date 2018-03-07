البابا يعيّن سفيراً بابويّاً في لبنان.. من هو؟!

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صدر عن المركز الكاثوليكي للإعلام البيان التالي"

"عيّن قداسة البابا فرنسيس، المطران جوزيف سبيتيري، سفيراً بابويّاً في لبنان. وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذّاتيّة:

- من مواليد 20 أيار سنة 1959، سليما (مالطا).

- سيم كاهناً في 29 حزيران 1984 بعد أن حاز دكتوراه في الحق القانوني الكنسي.

- تابع دروساً في الأكاديميّة الكنسيّة البابويّة، ودخل في خدمة السلك الدبلوماسي لدى الكرسي الرسولي في 15 تموز سنة 1988.

- شغل مناصب في عدد من السفارات البابويّة في: باناما، العراق، المكسيك، البرتغال، اليونان وفنزويلاّ، ثمّ في قسم العلاقات مع الدول في أمانة سر الدولة التابعة لقداسة البابا.

- في 21 شباط 2009 عيّنه قداسة البابا بندكتوس السادس عشر سفيراً بابوياً في سيريلنكا.

- في 1 تشرين الأوّل 2013، عيّنه قداسة البابا سفيراً بابوياً في ساحل العاج.

- يتّقن اللغات: الإيطاليّة، الإنكليزيّة، الفرنسيّة، الإسبانيّة والبرتغاليّة."