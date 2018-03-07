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تويني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: لرفع الحظر عن دخولها غمار القيادة الفعلية

7
MARCH
2018
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صرح الوزير نقولا تويني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالآتي:
"في هذا اليوم المجيد نتذكر ونذكر الأحب إلى قلبنا ونطالب برفع الحظر عن دخول المرأة غمار القيادة الفعلية فنحن واثقون بإمكانياتها وأسلوبها حيث اشتهرت بعطفها وحنانها ورعايتها للعائلة وذوي قربة الرحم والأرض. 
 
ولا يجوز بعد اليوم السماح بالحظر المطبق على من يمثل ٥٠٪؜ من مجتمعنا فارفعوا الظلم عنها.
 
وأضاف أن الرجل في لبنان مطالب بإعادة جردة وتقييم لما فعله منذ الاستقلال حتى اليوم وان يسأل نفسه لو أشركت النصف الآخر هل كانت نتيجة جردة الحساب أفضل؟
الجواب عند كل اللبنانين نعم لو أشركنا المرأة لكانت النتيجة مختلفة وأفضل بكثير مما فعلناه ببلدنا وشعبنا رغم التضحيات الجسيمة.
وصدق الكثر أن ما فعلناه لن يكون نموذج قدوة للشعوب الاخرى. فلنترك المجال لإشراك النصف الآخر في محاولة إصلاح ما افسدناه عملاً وتنظيراً."
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