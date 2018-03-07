منخفض جوي آتٍ.. استعدوا للضباب والأمطار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (التي تتخطى معدلاتها الموسمية) ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتتجاوز الـ80 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، ويرتفع معها موج البحر الى حدود الـ3 أمتار، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى رياح شديدة وحارة نسبيا يوم الخميس، وطقس متقلب يوم الجمعة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (التي تتخطى معدلاتها الموسمية) ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتتجاوز الـ 80 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، ويرتفع معها موج البحر الى حدود الـ3 أمتار، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة على الجبال مع رياح ناشطة في الفترة الصباحية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الارز من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 10 الى 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:01 ساعة غروب الشمس: 17:38