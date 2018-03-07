انتخابات 2018 - ماذا حصل مع الاعلامية نيكول الحجل؟! القوات تكشف

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أصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" بيانا اليوم، نفت فيه "نفيا قاطعا، ما ورد في أحد المواقع، من أن أحد المرشحين على لائحة القوات، اتصل بالاعلامية نيكول الحجل قبل ايام من ترشح الاعلامية جسيكا عازار عن المقعد الأرثوذكسي في المتن، طالبا منها بالانضمام الى اللائحة عن المقعد نفسه، الا ان الحجل رفضت".



وقال البيان: "تأسف الدائرة الإعلامية لنشر أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتتمنى على كل وسائل الإعلام التثبت من أخبارها قبل نشرها، وتؤكد انها تكن كل الاحترام للزميلة نيكول الحجل، ولكن واقعة الترشيح لم تحصل لا من قريب ولا من بعيد".