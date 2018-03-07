بعد "الإنجيلية".. قرار بوقف زيادة الاقساط في هذه المدرسة!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه بعد اقل من اسبوع على صدور قرار تجميد الزيادة المدرسية الخاصة بالمدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قرارا نافذا مماثلا بوقف الزيادات المقررة على الاقساط في الليسه الفرنسية في حبوش (النبطية) بموجب موازنتها المدرسية للعام الدراسي 2017/2018 فورا، بعد الطلب المقدم من قبل لجنة الأهل في المدرسة بواسطة وكيلتها المحامية جنى حمدان، لحين البت بالخلاف على قانونية الزيادة، القرار الذي اتخذته إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش دون توقيع لجنة الاهل في المدرسة.

وجاء في القرار ما يأتي: "إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر ولدى التدقيق، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية حبوش بواسطة وكيلتها المحامية جنى حمدان الرامي إلى إصدار قرار تجميد الزيادة المقترحة في مشروع الموازنة والذي خلص فيه إلى المطالبة بما يلي:

إلزام المستدعى ضدها أي الليسيه الفرنسية - حبوش - النبطية، بوقف الزيادات المقررة على الأقساط بموجب موازنتها للعام الدراسي 2017-2018 فورا، وذلك لحين البت بالخلاف حول قانونية هذه الزيادة ومداها من قبل المرجع المختص، ورد ما زاد أو خالف. ويعتبر هذا القرار معجل التنفيذ".