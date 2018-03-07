أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 آذار 2018

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الأخبار: علم وخبر

فضل شاكر يغنّي فيروز

يستعد الفنّان التائب فضل شمندور، المشهور بـ»فضل شاكر»، للعودة إلى الغناء بعدما كان قد أعلن توبته على يدي إمام مسجد بلال بن رباح، الشيخ الموقوف أحمد الأسير. وعلمت «الأخبار» أنّ الأغنية التي يستعد لتأديتها هي: «بحبك يا لبنان يا وطني»، التي كتبها منصور الرحباني وغنّتها السيدة فيروز.

ميريام كلينك تعترض على وزارة الداخلية

أعلنت عارضة الأزياء ميريام كلينك على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الداخلية رفضت ترشحها للانتخابات النيابية. وقالت «تم رفض ترشيحي لأن المحكمة العسكرية اتهمتني زوراً بالقواص وبحمل السلاح ولطّخت سجلي». وتابعت كلينك، «طيب سؤال، كل هالسياسيين لبأيديهم دم وقتل وحروب كانوا محبوسين... ليش سجلن نظيف وتاريخن وسيخ وصارلن سنين بيحكموا؟... مسخرة».

لم تكتمل مع فريد وفارس

لم تكتمل لائحة فريد هيكل الخازن وفارس سعيد والكتائب في دائرة كسروان ــ جبيل، بعد انتظار الثلاثي نتائج «ثورة» رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش الذي هدّد بترشيح شقيقه يوسف حبيش على لائحة معارضة للتيار الوطني الحر، رداً على ترشيح نعمة افرام على لائحة العهد. وفيما لم ينفّذ حبيش تهديده، فإنه لم يُشارك في إطلاق البرنامج الانتخابي للعميد المتقاعد شامل روكز، أمس، بعدما كان قد التقى الرئيس ميشال عون وأبلغه أنّه لن يدعم لائحة العهد.

أوغاسبيان طار

تقول مصادر 14 آذار في بيروت الأولى إن تيار المستقبل لن يعمد الى ترشيح الوزير جان أوغاسبيان عن أحد مقاعد الأرمن الأرثوذكس.

سامي يتدخل في زحلة ضد ماروني!

يراهن كتائبيون معارضون للنائب إيلي ماروني على نجاح مساعي رئيس الحزب سامي الجميّل للتحالف مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في زحلة، إذ يتوقع هؤلاء أن لا يتّسع تحالف كهذا لماروني، أولاً لأن الكتلة الشعبية ستطالب بأن يكون المرشح الماروني من حصتها (بول شربل)، وثانياً لأن ماروني لن يقبل التحالف مع سكاف. أضف إلى أن بقاء مرشح واحد للكتائب في زحلة (شارل سابا) سيضمن عدم تشتيت الأصوات الكتائبية.

شمس الدين والبساط في صيدا

بيد واحدة، قدّم طلبا ترشح كلّ من النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الدين عن المقعدين السنيين في صيدا. ترشيح محامي الحريري شكل مفاجأة في اليوم الأخير للترشيحات، بعد يوم واحد على إعلان الرئيس فؤاد السنيورة رفضه للترشح مجدداً عن أحد مقعدي صيدا. بالتزامن، قدم القيادي في التنظيم الشعبي الناصري عبد القادر البساط ترشيحه عن المقعد ذاته إلى جانب أمين عام التنظيم أسامة سعد.

الجنوب 3: «الشيوعي» يحسم خياراته

حسم الحزب الشيوعي اللبناني أسماء مرشحيه في دائرة الجنوب الثالثة، وهم هالة أبو كسم عن المقعد الأرثوذكسي في مرجعيون – حاصبيا، وعلي الحاج علي عن المقعد الشيعي في النبطية، وأحمد مراد عن المقعد الشيعي في بنت جبيل. الأطباء الثلاثة يشكلون حصة «الشيوعي» الذي ترك المقاعد الثمانية الباقية لشركائه في اللائحة. وحتى مساء أمس، حسمت أسماء معظم هؤلاء، مثل نديم عسيران ومصطفى بدر الدين عن المقعدين الشيعيين في النبطية، وفاديا بزي عن المقعد الشيعي في بنت جبيل، وعباس شرف الدين عن المقعد الشيعي في مرجعيون – حاصبيا. وعلم أن «الشيوعي» سيدعم المرشح سعيد عيسى عن المقعد السنّي في مرجعيون – حاصبيا، في مقابل عدم حسم هوية مرشح اللائحة عن المقعد الدرزي في القضاء نفسه.

«الزهراني – صور معاً» اكتملت

اكتملت لائحة «الزهراني – صور معاً» المدعومة من الحزب الشيوعي اللبناني ومستقلين. ومن أبرز المرشحين السبعة (موزعون بين مقعدين شيعيين وواحد كاثوليكي في الزهراني وأربعة شيعة في صور) رياض الأسعد وحمزة عبود عن الزهراني، وعضو اللجنة المركزية في «الشيوعي» رائد عطايا ولينا الحسيني عن صور. أما الكاثوليكي، فيرجّح أن يكون الطبيب المستقل وسام الحاج من مغدوشة. وأكدت مصادر في الحملة أن التيار الوطني الحر سيدعم الحاج في وجه ابن بلدته النائب ميشال موسى.

«التيار» يخوضها وحيداً في الشوف وعاليه؟

لم تكتمل حتى الآن لائحة النائب طلال أرسلان في دائرة الشوف ــ عاليه، بانتظار تأكيد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل تحالفه مع الحزب الديموقراطي اللبناني في هذه الدائرة، علماً بأن التيار الحر طلب في اليومين الماضيين من أسماء درزية الترشّح في الشوف وعاليه تحسّباً لإمكانية خوضه المعركة الانتخابية في الدائرة وحيداً.

«أبو العبد» يرشّح نجله كريم ولكن!

تقدّم أمس كريم محمد كبارة بطلب ترشحه إلى الانتخابات النيابية عن أحد المقاعد السنية في طرابلس. خطوة كبارة أتت بعد أن حاول والده محمد كبارة «أبو العبد» إقناع قيادة تيار المستقبل بترشيح كريم بدلاً منه، ولكن «التيار» رفض طلبه بحجة عدم قدرة الابن على تجيير نسبة أصوات كبيرة للائحة، فكان أن قرّر كبارة، أمس، وضع تيار المستقبل أمام «الأمر الواقع». وعلمت «الأخبار» أنّ محمد كبارة لا يُشارك في النشاطات واللقاءات التي يعقدها «المستقبل» في طرابلس. إلا أنّ أحد المسؤولين في التيار الأزرق، وهو من المُطّلعين على ملفّ الانتخابات، يؤكد أنّ «ترشيح كريم رديف، وفي النهاية لن نسير إلا بأبو العبد».

هشام شبيب ينضم في عكار

انضم المرشّح هشام شبيب إلى لائحة تيار المستقبل عن أحد المقعدين الأرثوذكسيين في دائرة عكار، ويجري الحديث عن أن المرشح الثاني هو جان موسى، فيما يستمر تفاوض المستقبل والقوات اللبنانية لضم مرشّح الأخيرة وهبة قاطيشا إلى اللائحة. وبالتوازي، يعمل التيار الوطني الحرّ على تركيب لائحة مستقلة في عكّار لتأمين فوز المرشّح أسعد ضرغام.

غريب يلتقي عماد الخطيب

علم أن مرشّح تيار المستقبل عن حاصبيا ــ مرجعيون في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب التقى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، في محاولة للبحث في إمكان التحالف بين الطرفين. ويسعى الخطيب إلى تسويق نفسه مرشّحاً مستقلاً لكن مدعوماً من تيار المستقبل، بغية المرور فوق قرار الحزب الشيوعي عدم التحالف مع تيار المستقبل وكل أحزاب السلطة، في ظل أرجحية رفض التحالف

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عسكرية معنية بالوضع في سورية أن يتزامن التقدّم العسكري النوعي للجيش السوري في الغوطة مع تحوّل في الموقف التركي شبيه بما جرى مع تقدّم الجيش والحلفاء في معارك حلب قبل أكثر من عام، لأنّ تركيا مضطرة للعب دور مباشر في التفاوض على مصير مسلحي الغوطة وتأمين انسحابهم عندما تصبح الهزيمة حتمية، كما فعلت مع مسلحي شرق حلب. وفي هذه الحالة عليها أن تستمع لروسيا وتتخلى عن عنادها في معارك عفرين الميؤوس منها، وقد تكون العودة لمناطق التهدئة بصيغ جديدة وبدور تركي روسي إيراني مشترك مخرجاً مناسباً…

خفايا

لم يلقَ عزوف عضو بارز في تيار سياسي وكتلة نيابية وازنة، عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة أي صدى في الشارع أو لدى مناصري التيّار أو في المدينة - الدائرة التي كان يترشّح فيها، ما يؤكد بحسب قيادات في التيّار المذكور، رجحان كفة القيادة والشعبية داخله، لمصلحة رئيسه والمقرّبين منه وتراجع وهج العضو البارز المُشار إليه بشكل كبير.



اللواء: أسرار



همس

يتردد أن اتصالاً رفيعاً حصل، لتدارك انهيار تدريجي للعلاقة بين حليفين، يتباعدان انتخابياً.



غمز

تتوقع مصادر متابعة حصول مفاجآت عاصفة في التحالفات، قبل تشكيل اللوائح الأخيرة.



لغز

لم يُحسم عقد لقاء بين مسؤول كبير ورئيس حزب تربطه به «علاقة استراتيجية»!

النهار: أسرار الآلهة

إستياء قواتي

أبدت قواعد "القوّات" في زحلة استياءها من التحالف مع أحد المتموّلين لخوض الانتخابات النيابيّة...



مرشح غير لبناني



فوجئ الوسط السياسي بترشيح أحدهم من أصول غير لبنانيّة وكان السؤال عن كيفيّة حصوله على الجنسيّة اللبنانيّة...

ماذا في دورة المجلس؟

لم يتم الاتفاق بعد على البنود التي يجب إدراجها وإقرارها في الدورة الاستثنائيّة لمجلس النوّاب....

الجمهورية: اسرار

خرق

تحاول إحدى القوى السياسية إستمالة مرشح تقليدي كان ضدّها في المراحل السابقة وذلك لمنع الخرق في القضاء الموجودة فيه.



مفاجأة

تبيّن أن جهة حزبية أجرت إستطلاعات للرأي لتحديد هوية مرشّحيها، لكن المفاجأة كانت بأن القيادة لم تعتمد نتائج هذه الإستطلاعات لإختيار المرشحين.



توقيت

نُقل عن سياسي بارز قوله إنه متفاجىء في توقيت الكشف عن مسألة أمنية - قضائية ويخشى أن يكون البلد هذه الفترة أمام مسلسل من الملفات والفبركات.