إنتخابات 2018: باب الترشيحات أُقفل على 976 مرشحاً !

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أقفلت وزارة الداخلية والبلديات منتصف الليل باب تقديم طلبات الترشّح للإنتخابات النيابية التي ستجري في السادس من شهر أيّار المقبل. وقد بلغ عدد الذين تقدّموا بطلبات ترشّحهم 976 مرشحاً، بينهم 111 سيّدة، وذلك وفق الأرقام النهائية التي أعلنت عنها فاتن يونس، المدير العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عقدته في الوزارة منتصف الليل.

وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشّح منتصف ليل الأربعاء افي 21 من الشهر الجاري، فيما تنتهي مهلة تسجيل اللوائح منتصف ليل الإثنين في 26 من الشهر الجاري.