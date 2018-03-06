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الصحناوي: من غير المقبول ان لا يكون لدينا كهرباء 24\24

6
MARCH
2018
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أطل نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي عبر صفحته على فايسبوك في حوار مباشر يعقده كل ثلاثاء مع متابعيه ورد على اسئلتهم .

وفي معرض الحوار رد الوزير صحناوي على النائب ميشال فرعون الذي أعلن ترشيحه الرسمي الى الانتخابات النيابية في مؤتمر صحافي عقده اليوم وقال إننا كتيار وطني حر طلبنا تقسيم البلدية منذ عام 2009 ، وأشرنا منذ الاساس الى أنه لا يوجد آلية لمحاسبة الاعضاء في حال التقصير شارحاً أن كل الناخبين في الدائرة الاولى لا يساهمون في ايصال من يمثلهم الى البلدية الا بدعم من أصوات الناخبين في الدائرة الثانية  لذا لا يستطيع قاطنو الدائرة الاولى المحاسبة في الانتخابات البلدية ، وأوضح صحناوي أن التقسيم يجب أن يكون جيوغرافياً ، سائلاً فرعون : ليش بعدك ناطر ؟ وليش اساساً نطرت ٢٥ سنة؟

هذا وكرر صحناوي القول إنه  دعا الوزير  فرعون الى مناظرة كما في الدول المتقدمة لعرض البرامج الانتخابية ليفهمها الناس لأن الامر يعطي صورة حضارية عن الدائرة ، متمنياً قبوله لأن الرفض قد يحرم الدائرة من بعض أوجه الديمقراطية .

وعن ملف الكهرباء اعتبر صحناوي أنه فضيحة العصر مضيفاُ أنه اذا خرج اللبنانيون من غريزة الطائفية سيقتنعون أنه من غير المقبول ان لا يكون لدينا كهرباء 24\24 مطالباً كل من يتهم فريقه السياسسي بالفساد أن يذهب الى القضاء لان هذه الاتهامات باطلة  كما أعلن أن تعطيل انشاء معمل دير عمار عطل الكهرباء كلف لبنان الكثير

هذا أشار الى أن هناك أزمة اقتصادية يجب معالجتها ومجلس الوزراء أخذ على عاتقه تخفيض موازنات الوزارات كما أن هناك اجراءات عدة يمكن العمل عليها ومنها وقف دفع الاموال للجمعيات الوهمية ولكن كل ذلك بحاجة الى توافق سياسي في بلد كلبنان .

كما علق صحناوي أهمية كبرى على مؤتمرات الدعم للبنان لان الاموال ستنعش الاقتصاد  كما رأى أنه يجب القيام بالاصلاحات اللازمة للحصول على دعم البلاد المشاركة معولاً على أهمية النفط أيضاً .

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