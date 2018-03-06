انتخابات 2018: خالد الزعبي اعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات والحريري عينه مستشارا لشؤون عكار

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وطنية -أوضح المحامي خالد محمد الزعبي رئيس الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية،المرشح عن المقعد السني في عكار، في بيان، بانه "زار على رأس وفد رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط وقد ضم الوفد فعاليات من بلدة مشحا ومن ال الزعبي وكوادر الجمعية الحميدية".



اضاف: "اكد الوفد على محبته ووفائه لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان المسيرة مستمرة مع دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، وان السعي للوصول الى الندوة البرلمانية لم يكن هدفا بذاته".



ونقل الزعبي عن الرئيس الحريري قوله "ان محبتي لعكار عامة ولبلدة مشحا وال الزعبي الكرام خاصة، موجودة وتزداد يوما بعد يوم، وهذا ليس كلاما وانما سيترجم افعالا باذن الله تعالى. وكتكريم للراحل الدكتور محمد الزعبي ولثقتي بنجله خالد الزعبي اعلن امام الوفد تعيينه مستشارا لرئيس الحكومة اللبنانية لشؤون عكار اعتبارا من تاريخه".



وشكر الوفد دولته على محبته، وعاطفته