انتخابلت 2018: لائحة الأمل والوفاء عقدت اجتماعها الأول في مكتب حزب الله بالبقاع

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وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك محمد أبو إسبر أن لائحة "الأمل والوفاء" عقدت اجتماعها الأول في مكتب قيادة منطقة البقاع ل"حزب الله" في بعلبك، بحضور المرشحين العشرة: الوزير حسين الحاج حسن،الوزير غازي زعيتر، النائب علي المقداد، النائب إميل رحمة، النائب الوليد سكرية، الوزير السابق ألبير منصور، اللواء جميل السيد، ابراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، ويونس الرفاعي.



كما شارك في الاجتماع مدير العمل البلدي في "حزب الله" بالبقاع حسين النمر وعضو قيادة حركة "أمل" مصطفى السبلاني، وجرى وضع برنامج التحرك لإطلاق الحملة الانتخابية للائحة.