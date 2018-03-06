المسيح سيد التاريخ

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" المسيح سي د التاريخ" عبارة عن ثماني محاضارت للأب ميشال الحايك أ لقيت ما بين سنتي 1985 و1968 في زمن الصوم المبارك. وقد قامت جامعة ا لروح القدس مشكورة بطباعتها من ضمن رسالتها المسيحية الهادفة إلى نشر فكر كبير من ملافنة تلك ، الكنيسة المشرقية التي أاردها الأب حايك " واحدة، مقدس ، جامعة رسولية".

1- لا نعرف عن حياة الس يد المسيح الأرضية إلا �ذأ ، عشرها ن ة ما بين فتر ميلاده وصلبه ما ازلت مجهولة بالكامل. تبقى لنا ال سنوات ال ي محورة الثلاثة التي قضاها في ، التبشير و هي لا شك كانت كافية لإشغال الكتاب واللاهوتيين والفلاسفة على مدى أ لفي عاما في تحليل وتوصيف وتبجيل رسالة ابن الله المؤنسن وقد أتى الأب ميشال الحايك ل يختصرها بعبارة واحدة: المحبة. ي محورة مجموعة العظات هذه هي تطوير لرسالة مار بولس الشهيرة وشرح ، عن المحبة مستفيض لأوجهها العديدة ثم ربطها بأهداف ثورة المسيح الش املة ال تي تختلف بالشكل والجوهر عن كل ما سبقها وما سيلحقها من ثوارت. لقد نقل الس يد المسيح الثورة من ساحات القتال إلى ساحة الحق والمحبة. ولعل أجمل ما قاله في توصيفها هو" إ ن المسيح في ثورته لم يهرق نقطة دم واحدة إلا من دمه".

-2- لم يغير المسيح فقط مفاهيم الحياة الأرضية ومرتكازتها ا م إن قد غير مفهوم الله وعلاقته بالبشر. لقد أمات يسوع فكرة الله القديم الذي كان يشبه إله القوة المخيف عند الوثنيين، إ له الغضب إ ، والسطوة له العقاب والإنتقام الذي ترتعد فارئصنا أمامه، و استبدله بإله المغفرة و المحبة، الر ب المحيي لكل البشز .لقد أرشدنا المسيح الى أبيه الحقيقي لا إلى إله الأصنام ا ي لاغ بذلك ق ي م وتعاليم الناموس القديم .إ له المسيح ليس إ له ي نظرة ي الجبرة التي تجعله ر يسي أمورنا إنما هو الله الذي أعطانا الخيار طلق الم المرتبط بالعقل الذي يقود خطانا. إن الخيار المطلق لامحدود ويسمح لنا القيام بإنتفاضة على كل شيء حتى على الله نفسه . ة ب ي الحر الخيار أي ذاتها يمكنها إ يصالنا إلى رتبة القداسة والله الجديد أي يسوع المسيح حاضر ا دائم في سعينا لكي نكون على صورته بالحق والمحبة لا لنلتجئ إ ليه موس ميا لإنجاح مصالحنا أو لنطلب منه استعمال قوته لينصرنا على إخوتنا بالإ نسانية.

إن جوهر الإنتقال إلى حال المسيح هو قبول الإنقلاب على الموازين المعروفة في شريعة الأرض من آدم إلى يومنا هذا. فالمسيح ال ذي نقدس لم يكن بطلا ي ، على مقياس البشرة فهو لم يكن قويا بجيشه ولا بزنده، كما ، لم يكن فيلسوفا يشرح الفكر لا رجل و ع لم يستنبط الحلول الفيزيائية أو الط بية. المسيح إنسان مثلنا يشبهنا في كل شيء إ لا في الخطيئة. هو البشري ال ذي جاع وعطش فشحذ الماء على الص ليب لي عطى خلا هو ال ، ذي بكى وتألم و خاف من الموت ومات ونزل القبر نا بعد موتنا نقوم لنحيا عن جعل ا كما ي د ليقوم مجد يمينه.

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لقد طور الأب حايك فكرة بدء البشرية مع آدم ثم ت حو لها مع المسيح. لقد أنزلت الخطيئة الأولى الإنسان إلى صورته الأرضي ة ال تي عاش فيها قديما ولا ازل الكثير منا للأسف ا يعيشون فيها وبه. أما ، بعد الحضور الأول وما قبل الأخير للمسيح فقد انتقل الإنسان من الحالة ا لمادي ة والد نيوية إ لى حالة الروح. المسيح إذا هو آدم الثاني إذ أ ن البشر يولدون بيولوجيا على صورة آدم ليعود و ا فيولد و ن من جديد على صورة المسيح مع سر العماد ال ذي يغي ر مفهوم روابط الل حم والدم لترتقي إلى مارتب الروح الأسمى فيصبح الإنسان أخا لكل إنسان وتزول الأعارق والألوان والبلدان .مع المسيح تضمحل ي نظرة الشعوب المختارة، مع المسيح لا تصح مقولة "خير ة أ أم نزلت للناس". مع المسيح أصبح البشر على صورة الله ب وسا طة الر وح الم حيي الذي لا يموت.

تقول الصلاة :" ياسيدي مزجت لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك". إن جوهر إمتازج لاهوت المسيح بناسوتنا يجعله شريكا بإنسانيتنا و شريكا لنا في مآسينا فلا يعذب و لا يشقى أي إنسان إلا والمسيح مشارك له في عذاباته ولا يموت أي بشري وحيد ا لأنه بين أحضان ومعية وحضور المسيح يموت.

إن المسيحي الحقيقي هو ال ذي ق بل أن يعيش على صورة المسيح التي تحتم عليه أن يترك كل شيء ويتبعه فيبيع أملاك أ بيه ويهب ها للمساكين. المسيحي الحقيقي هو من يترك أفارح

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وأمجاد الأرض لكي يسير في أ ثر فرح حقيقي غير متكئ إلا على عواميد إيمان بشر به فقير معدم و لد في مزود ومات تحت ضربات السياط ونزف من آثار جروح الر ماح معل قا على خشبة ا كانت ترمز قديم إ لى الذل والعا ر فحولها بإرتضاء الهوان على شخصه وقبول الحكم الجائر على نفسه، إلى أبهى رموز الضياء. الجديدة الحياة : إلى رمز

أما كتاباته ف ، عن المحبة ت ك ملة لرسالة مار بولس الشهيرة مع إضافة عليها. يبدي بولس الرسول المحبة على الإيمان والرجاء إذ يقول إن المحب ة أعظم من الإيمان الذي يزحزح و هي ت ،الجبال تفو ق على العلم المطلق وعلى النبوءات كلها. أ ما في محاضرة " أح ا و ب بعضكم ، بعضا" فيزيد الأب حايك على كلام بولس الرسول ليقول إن فعل ال محبة أعظم من الت غل تلك الغلبة ال ، ب على الموت تي لم تعط إ لا للمسيح نفسه.

يقول: "المحب ة ليست من فضائل الكنيسة والمسيحيين إنما هي الفضيلة كلها، وما سائر الفضائل إ لا وصيفات لها". المسيح النازل إ لى الأرض هو تجسيد المحبة عند الله، المسيح هو فعل المحبة لا قولها. المحب ة ليست من صفات الص ديقين ولا من أسماء الله الحسنى. المحبة هي الله كما أن الله هو المحبة بذاتها لأنها خلاصة رسالته إلى العالم.

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ويبقى أ ، ن تكملة رسالة المسيح هي الكنيسة أقل ه لأن عمودها الفقري ودستورها أساسهما المحبة. أوليست هي المؤس سة الوحيدة التي لا ترفع إلا شعار المحبة ولا تنادي إ لا بها . هنا يبتعد الأب حايك عن ج ل د الذ ات وتهشيم الص ة البهي ويخالف ، ور ة للكنيسة بعض ن ا م مسيحي ي جيلنا ال ذين يفت شون عن الز وءانة في تل ة القمح فيسم رون عيونهم على مجرب واحد من بين ألف مكر م. يكفي الكنيسة أن ترفع شعار الم حبة وتنادي به على أجارس كنائسها حتى لا يكون لها شبيه. حتى وإن هي أخطأت وشذت ، فعلا عن تعاليم يسوع إلا أن ما ص ل ب تعاليمها إلا وما تبشير كهنتها ، تعاليم المحبة إلا ومرتبط أبدا ب المحبة. الكنيسة لا تمجد لا المفكرين ولا الفلاسفة ولا الزيارن أو القادة والفاتحين، هي لا ترفع القاربين على مذابحها إلا تكريم ا للذين افترشوا وا عتمروا و التحفوا و انتقلوا بالمحبة.

ه كما أن يلخص مهام الكنيسة بالتالي: " إنها مشروع محاولة تق ريب ية لكي يعيش أهل الأرض بأخلاق السماء". الكنيسة إذا هي الس كة و الرابط الذي سوف ينقلها وينقلنا من اورشليم الأرضية الى اورشليم الس ماوية.

و كعادته يعرج على الش رق ال ذي يمثل أصل المسيحية ومسقط أرسها ومنزلها وساحة منازلا تها المستمر ة. الش رق مقدس كونه البداية والعودة إ ليه حتمي ة في النهاية .أ ل م يق ل الآباء القدماء بأن " الفردوس الأرضي كان في الش رق معآدم الذي أ خر ج ع نوة من الباب الغربي

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ليعود مع آدم الجديد أي هر في الش المسيح فيز رق ومنه؟ ..." من الش رقانطلقت المسيحية فأنارت العالم. المبش رون الحفاة العارة ذهب و ا من هنا فقطعوا البحار وقاسوا قيظ الص حاري لكي تصل المسيحية إلى كل الأرض. على رقابهم هم أعملت السيوف وعلى جلودهم قطعت الس ياط وهم يسيرون فيا تجاه قبلة الملكوت ورجاؤهم الأسمى أن يكونوا على صورة معلمهم الفادي، أن يكونوا شهودا على تحقيق نبوءته لهم بأنهم سيعي رون ويضط ه دون لأجل اسمه. باسمه يصلبون ويجوعون كل يوم في سهول نينوى وعلى تخوم انطاكيا وفي ماردين ومعلولا وفي القدسين وفي قطاع غزة، كل هذا وهم لا يشتكون لأنهم ة يشتهون حيا ،المسيح نسيب الدم... و القدوة والمثال.

وهل من مسيحي ما زال ي صل ب جسدي ا وروحيا إ لا في شرقنا هذا؟ وهل ت حر ق أو ت فجر المعابد إلا في شرقنا؟ مع كل هذا الشقاء يعتبر الأب حايك أن العازئم تأتي على قدر أهل لذلك ،العزم يحمل الش حقيقة و ، رق المجرح أحمال الغرب المغت رب عن المسيح الشرق ه أ ن ه هو الذي يموت فيما الغرب يكتفي بمساعدته على دفن موتاه هذا إن ع ، دل.مسيحيو المشرق الذين بق ا و ماازلوا على نمط الحياة هذا منذ م تسميته تم كذلك في انطاكيا في الجيل الأو ل مناقضين حظ إخوتهم الغربيين الذين حالفتهم وعود الزمان فعاشوا ترف الأمبارطوريات المسيحية.

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كذلك يلقي على منكب ي المسيحي ة المشرقية أ حمال الرسالة كل ها وع وض أن ي عذر تلكؤها ربط ا بالت يطلب منها مجهودا أكبر ، اريخ الأليم وبالجغرافيا والجوار القاسي والقاني وكأنها ، وحدها من يختصر تسمية الكنيسة المجاهدة ... دعوته هي للت قيد برسالة إنجيلنا والإنفتاح على كل العالم ورذل التقوقع والإنعازل. فالمحافظون يمكنهمأن ي ج نحوا صوب سلفي ة معينة تصير رجعي ة ف توقف تقدم الحياة وتبقيهم متباكين على أطلالها.

بالم ص هو يطالبهم، لخ بأن ي بقوا جبالهم منارات تجذب العالم من بحار الرمل والملح. يشد على أيديهم لكي تكون بلدانهم مفتوحة لجميع الأرضكونهم ت ميزوا ففطروا في جوار مهد إبن الله. باسم المسيحي ة فليتكلموا بجميع لغات الأرض، هم أبناء العهود القديمة ال اني عبر ة و ال سريانية و اليوناني ة التي اجتمعت في لغات كنائسنا وصلوات نساكنا من المحيط إلى الخليج.

أختم كلامي بوصية الأب ميشال الحايك لأبناء جيلنا المسيحي المشرقي. يقول : "عبثا نبحث عن رسالة في أسلوب غير أسلوب الإنجيل . رسالتنا هذه لأجل ها كنا بالأمس، وإذ عاها حق لم نر رعايتها، عوقبنا على إهمالها لأجلها نحن اليوم باقون وهي الس و بب الوحيد ، لإستماررنا".