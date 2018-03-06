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بالصور: "مقاتلون من حزب الله" في مناورات الجيش الإسرائيلي!

6
MARCH
2018
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أجرى الجيش الإسرائيلي تجربة تعتبر الأولى من نوعها لمحاكاة قوات وجنود حزب الله في مناوراته وتدريباته العسكرية التي تحاكي السيناريوهات القتالية المختلفة مع حزب الله.

ووفقا لموقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فقد حاكى الجيش خلال مناورته الأخيرة التي أجراها لواء المظليين في هضبة الجولان سيناريو قوات حزب الله، حيث شارك نحو 50 خريجا من الوحدات العسكرية الخاصة في تمثيل ولعب دور حزب الله خلال المناورة.

ويشار إلى أن الحديث يدور عن عناصر مدنيين تم تجنيدهم للعب هذا الدور من خلال شركة أمنية مدنية بالتعاون مع الذراع البري في الجيش الإسرائيلي، حيث تعلموا ودرسوا جيدا عقيدة حزب الله القتالية آخذين بعين الاعتبار القدرات القتالية التي اكتسبها حزب الله جراء مشاركته في المعارك في سوريا والعراق.

كما أنهم قد تقمصوا عقليات وأدمغة قيادات التنظيم لمعرفة كيفية تفكيرهم وأشكال وأساليب التكتكيات القتالية التي يتبعها الحزب في مهماته العملياتية الهجومية والدفاعية بما في ذلك عمليات الرصد والاستطلاع والكمائن والإغارات.

وقد تم تزويد العناصر المدنيين الذين تقمصوا دور إحدى سرايا حزب الله، بجميع المعدات التي يستخدمها جنود الحزب بما في ذلك بنادق الكلاشنكوف ورشاشات الــ “Bkc” والنواظير النهارية والليلية والطائرات من دون طيار وقواذف “RBJ” والدراجات النارية والمركبات الميدانية المزودة بقاذفات الصواريخ القصيرة المدى وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدمة وغرف العمليات وغيرها من الأسلحة القتالية، علاوة على أنهم قد ارتدوا نفس الزي العسكري الذي يرتديه عناصر حزب الله.

الحدث نيوز
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