سفن حربية فرنسية في مرفأ بيروت، فما هي المهمة؟

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في 26 شباط انطلقت البحرية الوطنية الفرنسية من تولون لتصل الى لبنان صباح اليوم الثلاثاء في 6 اذار حيث حطّت رحالها في مرفأ بيروت وهي تضم كل من البارجة الحربية جان دارك سفينة القيادة والانتشار "ديكسمود" والفرقاطة "سوركوف"



البعثة في مهمة تدريبية تمتد على مدى خمسة اشهر وتمر ببلدان عدة يشارك فيها نحو 1000 شخص بينهم 133 من تلامذة الضباط الفرنسيين والأجانب



خلال جولة اعلامية على متن البارجة جان دارك سألت الـ"او تي في" عن إطار التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي



الهدف من بعثة جان دارك، كما يؤكد المعنيون، هو تدريب ضباط البحرية الجدد وتطبيق الدروس التي يتلقونها في المدرسة البحرية واكتساب مهارات، إضافة الى محاولة التأقلم والتآلف مع البيئات العملية المختلفة ذات الاهمية الاستراتيجية



اختيار لبنان من بين محطات بعثة "جان دارك" هو تشديد على جدية التعاون الفرنسي اللبناني العسكري المشترك حيث تخصص فرنسا أكثر من مليون يورو سنوياً لهذا التعاون في مجال نشاطات عدة ابرزها تدريب عسكريين لبنانيين