انتخابات 2018: أرقام مفاجئة لعدد المرشحين والمرشحات حتى الساعة ومبلغ كبير في حساب وزارة المال

A + A -

بلغ حد الساعة عدد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة 940 مرشح ومرشحة من ضمنم 108 اناث وهذ رقم لافت مقارنة مع ترشيحات 2009 حيث ترشح 12 امرأة فقط من أصل 702 مرشحين مما يدل على ان هذا القانون الجديد قد فتح باب أمل للبعض بالترشح والوصول للبرلمان

من ابرز المتقدمين اليوم هم الوزير السابق الياس أبو صعب والنائب سامي الجمّيل والنائب والوزير طلال ارسلان بالاضافة للاعلامية يولاند خوري ومقدم البرامج طوني خليفة

مما يجدر ذكره ايضاً ان مبلغ فاق ال 7 ميليار ليرة لبنانية دخلت في حساب وزارة المالية جراء الترشيحات واللافت أيضاً ان مبلغ ال 8 مليون رسم تسجيل الترشح لن يرد للمرشح الذي يرغب بالانسحاب قبل موعد الانتخابات بحسب القانون الجديد