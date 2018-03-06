"التغيير والإصلاح" لوزير المال: علمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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لفت وزير العدل سليم جريصاتي، عقب تلاوته بيان تكتل "التغيير والإصلاح"، إلى أنّ "الإستحقاق النيابي أصبح قريباً وباب الترشيح يقفل ليلاً والإتصالات جارية مع كل الفرقاء، وقد قام بها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، ونحن قمنا بما علينا لنؤمّن للتكتل والتيار وحزب "الطاشناق"، أكبر كتلة نيابية ممكنة في ظلّ القانون الراهن، وهذا حقّنا ونمارسه بكلّ فخر".



وركّز على "أنّنا نسجّل بارتياح وامتنان وأسف في آن، إقرار وزير المال علي حسن خليل بأنّه عرقل معمل دير عمار وبالتالي زيادة انتاج الكهرباء وهو حرم اللبنانيين من 6 ساعات يوميّاً من الكهرباء، وهذا إقرار نسجّله وعلى كل مسؤول عندما يخطئ أن يعترف بالخطأ، ولو أتى متأخراً"، متوجّها إلى حسن خليل قائلاً "بالله عليكم علّمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة".