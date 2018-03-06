انتخابات 2018 - بولا يعقوبيان متفاجئة.. "شو القصة"؟!

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أعلنت المرشحة للانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الأولى الإعلامية بولا يعقوبيان أن وزارة الداخلية لم تسمح لها بكتابة الاسم على بطاقة الترشيح الانتخابي كما تعرف به انما أصرت على كتابته حسب وثيقة الولادة “بوليت ياغوبيان”. واشارت إلى ان الوزارة استثنت بعض المرشحات وسمحت لهن باستخدام اسم الزوج.

ولفتت في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من ” ومن وحي المرح الانتخابي الذي نعيشه: في إيصالات الترشيحات، سقطت تاء التأنيث “.

وكتبت بولا: “سيد بوليت شو القصة!؟!

“بوليت ياغوبيان” هي نفسها بولا يعقوبيان، لكن الداخلية أصّرت على كتابة الإسم بحسب وثيقة الولادة، علماً بأنها استثنت بعض المرشحات، وسمحت لهن باستخدام إسم الزوج!؟

أما أنا فلم يُسمح لي بإضافة إسمي الذي يعرفني به الجميع منذ ولادتي!! ومن وحي المرح الانتخابي الذي نعيشه: في إيصالات الترشيحات، سقطت تاء التأنيث … ”