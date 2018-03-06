انتخابات 2018: القسيس الدكتور إدكار طرابلسي تقدم بترشحه عن التيار الوطني الحر الى المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية

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تقدم القسيس الدكتور إدكار طرابلسي بترشحه عن التيار الوطني الحر الى المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية. وقام بعدها بزيارة رئيس المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس الدكتور سليم صهيوني الذي بارك ترشيحه متمنيا له التوفيق.

وشدد طرابلسي بعد اللقاء على أنه يلتزم برنامج التيار الوطني الحر الانتخابي، ويلتزم الخدمة العامة على قاعدة واحدة عمادها المحبة والصدق والتضحية إلى أقصى الحدود.

وقال طرابلسي إن الانتخابات ليست سوى محطة في مسار نضالي طويل ومهما كانت نتائجها فإن ألأهم هو الاستمرار في خدمة اهالي العاصمة دون اي تمييز وذلك على النهج الوطني الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.