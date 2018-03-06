حالة من الصدمة والذهول.. انتهت حياة ليلى ابنة الـ 22 عاماً بطريقة مروّعة!

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لا تزال ملابسات وفاة الشابة ليلى كربلاء (22 عاماً) غير واضحة حتى الساعة، وبحسب معلومات موقع "يا صور"، إن الفتاة العشرينية الجامعية لم يُعرف انها تعاني من اي ظروف صعبة قد تدفعها الى الانتحار، وهي فرضية لم تحسمها التحقيقات الاولية حتى الساعة بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.



وأشار الموقع الى ان "ليلى كانت وجدت في منزل والدها في كفرا الجنوبية مصابة بطلق ناري في رأسها والى جانبها على ذات الكنبة مسدس حربي.



وسادت في الاوساط المقربة من الفتاة وعائلتها حالة من الصدمة والذهول، الذين أشاروا الى ان "ليلى فتاة جامعية تعيش حياتها دون اي ضغوطات ومشاكل، وهي تحظى برعاية واهتمام عائلتها وخصوصا والدها المعروف عنه انه يوفر كل متطلبات الراحة والرفاهية لعائلته.



ولفت الموقع الى أن " ليلى لديها العديد من الأصدقاء وهي فتاة مهذبة ومحبوبة في محطيها".