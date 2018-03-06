انتخابات 2018 - نائب في المتن لن يترشّح، وهذا ما كشفه

A + A -

صدر عن مكتب اللواء إدغار معلوف البيان الآتي:

بعد نجاحه بدورتين متتاليتين بثقة الشعب اللبناني عامةً والمتني خاصةً، والذي أعطاه شرف تمثيله بالندوة البرلمانية لأكثر من ثلاثة عشر عاماً،

وبما أنّ خدمة الشعب رسالة مقدسة لا يجوز التقصير في تأديتها،

وبعد التشاور مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل والرفاق في التيار قرّر النائب اللواء إدغار معلوف التالي:

1- عزوفه عن الترشح إلى الانتخابات النيابية القادمة.

2- التوجّه بجزيل الشكر والعرفان إلى كل فرد من أبناء المتن الشمالي الذين محضوه ثقتهم بطوال السنوات المنصرمة، والالتزام بالبقاء إلى جانبهم بكل إمكاناته خدمةً لقضياهم ودفاعاً عن حقوقهم.

3- إعلانه دعمه الكامل للائحة التيار الوطني الحرّ في المتن الشمالي بجميع مرشحيها متمنياً لهم النجاح.

4- وأخيراً، يكرّر شكره لرفيق المسيرة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ويعاهده البقاء إلى جانبه بكل عزم وإخلاص، كما يشكر كلّ الزملاء في التيار الوطني الحرّ وتكتّل التغيير والإصلاح الذين عاونوه طوال مهمّته النيابية مؤكّداً توفير كلّ دعم لهم على الدوام.