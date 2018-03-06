انتخابات 2018: 706 ‎مرشحين لـ 128 مقعداً نيابياً حتى الساعة

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كتبت صحيفة "الحياة " تقول: يقفل باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية منتصف ليل اليوم. وبلغ عدد المرشحين حتى آخر دوام أمس، وقبل اليوم الأخير من مهلة الترشح، 706 مرشحين للتنافس على 128 مقعداً. واعتباراً من الغد ستتكثف المشاورات حول التحالفات الانتخابية التي يفترض أن تحسم قريباً.
والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أمس، وزير الإعلام (القوات اللبنانية) ملحم رياشي في حضور وزير الثقافة غطاس خوري وبحث معه في موضوع التحالفات. وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استبق اللقاء، مكرراً خلال لقائه وفداً من رؤساء المراكز في منطقة زحلة أن "هذه الانتخابات مصيرية والقانون دقيق جداً، وعلينا رص الصفوف لمواجهة محاولات العزل التي تحاك ضدنا".
والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفد "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" برئاسة النائب السابق عدنان طرابلسي الذي لفت إلى أن "هذه الزيارة أثمرت عن تعاون مع الرئيس بري وسنترجم ذلك في الأيام المقبلة على الأرض".
وحسمت "الجماعة الإسلامية" موقفها بعدم الترشح على لائحة الوزير السابق فيصل كرامي في دائرة الشمال الثانية (طرابلس- الضنية- المنية) بسبب ضم لائحته مرشحاً عن "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" (الأحباش). وعلمت "الحياة" أن كرامي تبلّغ ليل أول من أمس، رفض الجماعة أن تكون مع "الأحباش" على لائحة واحدة. وهي تدرس حالياً إمكان تشكيل لائحة بالتعاون مع بعض المجموعات الإسلامية لخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثانية.
كما حسم الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أمره وقرر ترشيح النائب السابق غسان أسد الأشقر لأحد المقاعد المارونية في المتن الشمالي من ضمن تحالف "التيار الوطني الحر" وحزب "الطاشناق". وتبيّن أن المرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي رازي الحاج هو نجل وديع الحاج خلافاً لما نشرته "الحياة" من أنه نجل الرئيس السابق لـ "حزب الكتائب" اللبنانية منير الحاج. وأكد مكتبه الإعلامي أنه "على علاقة احترام مع جميع المكونات السياسية في قضاء المتن وتحالفاته تنبع من قناعات ورؤية سياسية".
واعتبر الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري أمام كوادر "شباب المستقبل" في ورشة عمل بعنوان "الانتخابات النيابية 2018: الشباب ينتخب"، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش نومان" أن "هذا الاستحقاق ليس استحقاقاً بارداً، بل هو استحقاق مصيري بعد كل ما تعرض له التيار من اغتيالات وتفجيرات وتشويه للسمعة". وقال: "لا أحد يستطيع تركيعنا، لأننا على حق ولا يوجد في رقبتنا أي نقطة دم. ونعول ضمن الماكينة الانتخابية، كثيراً على البرنامج الذي ستتدربون عليه اليوم". وأضاف: "كمسؤول عن الماكينة الانتخابية أقول لكم لا تتركوا بيتاً إلا وزوروه وتحدثوا مع أهله وقولوا لهم أن المستقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري يقول لكم أننا نريد أن ننتصر في 7 أيار لمنطق الدولة وليس لمنطلق السلاح".