التيار في كندا يشجب ما تعرّض له المطران تابت

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وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْني كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا.





بيان صادر عن هيئة كولكو كندا - التيّار الوطنيّ الحرّ في كندا.

إن التيّار الوطنيّ الحرّ في كندا يشجب ويستنكر ويدين بشدّة ما يتعرض له راعي أبرشية مار مارون سيادة المطران بُول مروان تابت من حملة مبرمجة تسيء له وللكنيسة المارونية والجالية اللبنانية في كندا من قبل بعض الأشخاص المأجورين.

بناءً على ذلك نعلن وقوفنا الى جانب سيادة المطران بُول مروان تابت، ونقدم الدعم الكامل لسيادته

وللأبرشية المارونية، وإذ نعتبر ان الهيكلية الرعوية وتنظيم الرعايا هو شأن كنسي داخلي ومن اختصاص السلطة الكنيسة، نؤكد أننا سنكون سدّاً منيعاً بوجه هذه الحملة التي تطال رأس الكنيسة في كندا.

يتمنّى التيّار الوطنيّ الحرّ في كندا بزمن الصوم الكبير ان تهدأ النفوس، وتنقّى الضمائر، ونعيش الأبعاد الحقيقية للصوم المقدس، التي قوامها التوبة والرجوع الى الله.

كــــولكــو – كنــــدا

المنسـّـق العــام

روبيــر محفــوظ