أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 06-03-2018

A + A -

الأخبار





زعيتر: إعلان قريب للائحة كسروان ــ جبيل

أعلن مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله والمرشح عن دائرة جبيل وكسروان الشيخ حسين زعيتر أن لا تحالف انتخابياً بين حزب الله والتيار الوطني الحر في دائرة جبيل وكسروان. كلام زعيتر جاء خلال لقاء مع روابط العائلات والقرى في جبيل وكسروان بدعوة من الماكينة الانتخابية لحزب الله في جبل لبنان والشمال. وأشار إلى اقتراب موعد إعلان لائحة تضمّه وشخصيات سياسية وطنية في جبيل وكسروان.

تنافس كتائبي كتائبي في زحلة

يستمر التنافس في زحلة بين مُرشحَي حزب الكتائب النائب إيلي ماروني ومُستشار النائب سامي الجميّل شارل سابا. فيوم الجمعة الماضي، نظّم سابا لقاءً انتخابياً في زحلة، جمع فيه ناخبين من مختلف الانتماءات السياسية. فما كان من ماروني إلا أن نظّم في الوقت نفسه اجتماعاً حزبياً في مركز إقليم «الكتائب» ــ زحلة، في محاولةٍ منه لخفض نسبة المشاركة الكتائبية في لقاء سابا.

عماد الخطيب لمواجهة قاسم هاشم

بدأ المرشّح عماد الخطيب عن المقعد السّني في حاصبيا ــ مرجعيون في دائرة الجنوب الثالثة بالعمل على حشد أصوات ناخبيه. وقد انتشرت في منطقة العرقوب رسائل من المكتب الانتخابي للخطيب تدعو المغتربين من أبناء المنطقة إلى التواصل مع مكتب الخطيب عبر أرقام هاتف محدّدة لتأمين سفر هؤلاء إلى لبنان قبل أيام من الانتخابات. يذكر أن الخطيب هو مرشّح محسوب على تيار المستقبل في مواجهة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم.

لائحة الحسيني خلال يومين

قال الرئيس حسين الحسيني لـ«الأخبار» إن ترشّحه الى الانتخابات النيابية هو بمثابة «مهمة إنقاذية هدفها التغيير»، وإنه سيعلن عن لائحة مكتملة في غضون يومين.

تضييق مصرفي

بدأ عدد من المصارف اللبنانية التضييق على المرشّحين المتحالفين مع حزب الله في الانتخابات النيابية، والذين يشاركون الحزب في اللوائح الانتخابية عبر رفض فتح حسابات مالية للمصاريف الانتخابية. وقد أعلم عدد من المرشّحين، من مصارف يتعاملون معها عادةً، بأن أيّ مرشّح على لوائح حزب الله، بمعزلٍ عن انتمائه، لن يكون باستطاعته فتح حسابات انتخابية.

لائحة المردة ــ القومي في الشمال الثالثة

علمت «الأخبار» أن لائحة تيار المردة ــ الحزب السوري القومي الاجتماعي ــ النائب بطرس حرب في دائرة الشمال الثالثة باتت شبه مكتملة، بانتظار تحديد مرشّح ثانٍ في البترون إلى جانب حرب والمرشّح الاورثوذكسي الثالث في الكورة. وحتى الآن تضمّ اللائحة طوني فرنجية والنائبين اسطفان الدويهي وسليم كرم في زغرتا، وفي الكورة سليم سعادة وفايز غصن، ولا يزال التفاوض مستمراً لاختيار أحد المرشحَين ميشال نجار وعبد الله الزاخم، فيما تضمّ اللائحة المرشحين روي عيسى الخوري ووليام جبران طوق عن بشرّي.

اتفاق قومي أرسلاني

ناقش الحزب الديموقراطي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي شبه «اتفاق نهائي» لخوض المعركة في دائرة الشوف ــ عاليه بلائحة موحّدة، بمعزلٍ عن إمكانية التحالف مع التيار الوطني الحرّ وباقي قوى 8 آذار. ويقضي الاتفاق بأن يمنح القوميون أصواتهم للنائب طلال أرسلان في عاليه، على أن يعطي أرسلان أصواته لمرشّح القوميين عن المقعد الماروني في الشوف سمير عون.

البناء



كواليس

قالت مصادر عسكرية يمنية إنّ البيانات العسكرية الصادرة عن قيادة التحالف الذي تقوده السعودية لا علاقة لها بالواقع الميداني وهي موجهة للإعلام الغربي للتستر على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في ظلّ فشل عسكري مستمرّ في تحقيق إنجازات نوعية تغيّر موازين القوى في حرب بات ثابتاً أنّ السعودية لن تربحها وأنّ التمادي فيها كحرب إبادة سيلاقي رداً مناسباً بسلاح الصواريخ الذي أثبت جدواه في لجم العنجهية السعودية، ولذلك فالوضع باق على حاله حتى يقتنع الغرب بلا جدوى رهانه على السعودية ويجبرها على المسار السياسي…



خفايا



رغم أنّ مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، سجّل عدم تقديم وزير سابق طلب ترشحه حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، وفي هذا السياق تساءلت مصادر سياسية مطلعة عن سبب هذا التأخير، مشيرة إلى أنّ الأمر قد يكون مرتبطاً بإشكالية سابقة لا تزال بعض تداعياتها بلا حلّ.

الجمهورية



وصفت أوساط تربوية أحد الوزراء أنه مُكبّل في أحد الملفات من كل الإتجاهات مؤكدة أنه لن يكون المستهدف من التحركات المطلبية المقبلة.



عبّر مسؤول كبير عن إمتعاضه الشديد مما سمّاه «السيرك الوزاري» الذي تناول قضية حسّاسة وتخلّله سجال نال من هيبة الدولة ومؤسساتها.

اللواء



همس

نقل عن مسؤول كبير تأكيده قبل أسابيع عن عزمه التمني على مسؤول سابق عدم مغادرة الحلبة النيابية، قبل اللقاء الذي جمعهما.

لغز

تكثر النكايات في الترشيحات الجارية بين فريق الصف الواحد، نظراً لحساسية مرحلة ما بعد الانتخابات!

المستقبل



إنّ أوساطاً ديبلوماسية غربية تؤكّد الاهتمام بإجراء الانتخابات النيابية لأنها برأيها تمنح لبنان صدقيّة وكذلك للنظام السياسي ولأجواء الاستقرار السائدة.