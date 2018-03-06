living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل: - لا عَيب في الفرار الجماعي... إن هاجَمَنا حزب الله

6
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


يحيى دبوق-


خطة إجلاء المستوطنين وإخلاء المستوطنات، التي قررت تل أبيب تنفيذها مع نشوب الحرب المقبلة في مواجهة حزب الله، لم تعد «موضوعاً معيباً» يمتنع المسؤولون الإسرائيليون عن تداوله علناً، بل هو «إجراء طبيعي» لمواجهة تعاظم قدرات حزب الله القتالية والتسليحية، وتفرضه ضرورات القتال، وسيناريواته.


وإذا كان الإعلان عن خطة إجلاء المستوطنين غير جديد، وجرى التأكيد عليها مراراً على لسان كبار ضباط الجيش الاسرائيلي، إلا أن الجديد فيها الاعلان أن لا عيب في الحديث عنها، وهي لا تعدّ خطوة تراجعية تنمّ عن ضعف أمام حزب الله، وإن كانت هي كذلك في الواقع.

قائد المنطقة الشمالية في قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، يتسحاق بار، أشار إلى أن الجبهة الداخلية (بمعنى قيادة الجبهة وجمهور الإسرائيليين) ستفاجأ في مجريات الحرب المقبلة ومضمون سيناريواتها، إن وقعت في مواجهة حزب الله. ولفت في حديث إلى موقع jns اليهودي ــ الاسرائيلي إلى أن «صواريخ حزب الله خلال حرب عام 2006 لم تتجاوز مدينة الخضيرة الواقعة الى الشمال من تل أبيب. أما هذه المرة فإن ترسانة حزب الله قادرة على الوصول إلى كل نقطة جغرافية في إسرائيل».


وقال أفيف ليشم، المتحدث باسم المجلس الإقليمي لمستوطنات الجليل الأعلى، (29 مستوطنة)، إن الامور في مواجهة حزب الله قد تغيرت، والسكان إن وقعت الحرب سيعيشون تحت القصف، ما يعني أن كلمة إخلاء السكان لم تعد كلمة معيبة، و«إذا كان ينظر اليها في الماضي على أنها فرار وتخلّ وضعف، إلا أن الامور باتت الآن مغايرة عن ذي قبل».


خطة إجلاء المستوطنين أو إخلاء المستوطنات، وإن كانت خطة عسكرية فرضت نفسها على قيادة الجيش الإسرائيلي ربطاً بتنامي قدرات حزب لله وخبراته القتالية، وتحديداً ما يتعلق بإمكاناته الفعلية في خوض قتال هجومي وعدم الاكتفاء بالمستويات الدفاعية، الا أن هذه الخطة فرضت نفسها في الموازاة على القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب، بعد أن حفرت قدرة حزب الله وإمكاناته عميقاً في الوعي الجمعي الإسرائيلي، بحيث باتت عملية الفرار الجماعي مسلمة من مسلمات الحرب ومجرياتها، فور نشوبها والإعلان عنها.

خطة إسرائيل للإخلاء أو الإجلاء، كما تسمّيها القيادة العسكرية الاسرائيلية، لا تلغي قرار المستوطنين بالمسارعة إلى الفرار الجماعي، وهي التسمية الأصح للخطة الإسرائيلية الموضوعة للحدّ من تداعيات هجمات حزب الله، إن قرر نقل المعركة إلى أرض العدو.

تهويل بالحرب... من نوع آخر

يبدو أن إطلاق التهديدات الإسرائيلية والتفنّن بأشكالها وتعبيراتها، خرجا عن دائرة التأثير في الساحة اللبنانية أو لم يعودا بمستوى التأثير المطلوب، وذلك ربطاً بتكرارهما الممل غير المصحوب بأفعال، وأيضاً واقع الافراط في إطلاقهما إلى الحد الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن خلفيتهما هي الخشية من حزب الله، أكثر من كونهما تعبيراً عن اقتدار إسرائيلي.


على هذه الخلفية، يبدو أن إسرائيل في صدد تطوير أسلوب تهديداتها. جديدها إشراك عدد من المشرعين الاميركيين، وعلى رأسهم السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، الذي زار فلسطين المحتلة أخيراً على رأس وفد من الكونغرس، حيث تلقّى «شكوى» من القادة الاسرائيليين بشأن تنامي تهديد حزب الله في لبنان.


على خلفية التهويل، أكد غراهام إمكان نشوب الحرب، بما يشير إلى حتميتها أيضاً، مع ربط السبب الرئيسي لنشوبها بعدم تحرك الإدارة الأميركية لـ«معالجة» ما سمّاه تهديد حزب الله لإسرائيل، وأيضاً معالجة «تمركز» إيران العسكري في سوريا.


وقال غراهام في مقابلة مع قناة «سي بي اس» نيوز الاميركية إن «الشيء الأخير الذي يشغل بالي هو العملية السياسية في الشرق الاوسط، وأوضاع (مستشار الرئيس الأميركي للمنطقة) جيراد كوشنير، إذ إننا على وشك أن نشهد حرباً بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وكذلك لأن إيران هي التي تكسب، مقابل أننا نخسر». وأضاف غراهام رداً على سؤال: «كنتُ في زيارة أخيراً إلى الأردن وإسرائيل. الملك الاردني (عبد الله الثاني) يشعر بأنه محاصر، لأن الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية ضد المحور الإيراني ــ الروسي. وكذلك الوضع في جنوب لبنان تحول إلى موقع لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. لهذا السبب، أنا أركز على إيران واحتوائها، بدلاً من الانشغال في عملية سلام باتت مكسورة».


ذروة التهويل في كلام غراهام هي الربط بين ضرورة أن تتخذ الإدارة الأميركية مقاربة متطرفة ضد إيران، وهو ما يطالب به منذ سنوات وعلى خلفيته عارض الاتفاق النووي معها، وبين حربٍ يرى أن إسرائيل ستشنّها ضد لبنان! بحسب السيناتور الأميركي، «إذا لم نبلور استراتيجية لمواجهة إيران، فسوف نتسبّب في دفع إسرائيل إلى شنّ حرب قريبة ضد حزب الله في جنوب لبنان».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout