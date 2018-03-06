البرازيل ترفع اقتراحاً للأمم المتحدة لتقاسم اعداد النازحين معها

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دوللي بشعلاني-

صحيح أنّ وزير خارجية البرازيل ألويزيو نونيس يزور لبنان حالياً ويلتقي كبار المسؤولين السياسيين فيه بهدف تطوير العلاقات اللبنانية- البرازيلية على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والتجارية والصناعية والعلمية وسواها، لما يتناسب مع نهضة البلدين نظراً للعدد الكبير للجالية اللبنانية في البرازيل والذي يصل الى أكثر من 7 ملايين متحدّر من أصل لبناني... إلاّ أنّ الوزير البرازيلي شدّد كذلك خلال محادثاته، وتحديداً مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس، على أزمة النازحين السوريين التي توليها بلاده أهمية بالغة على ما استُشفّ من كلامه، فضلاً عن استكمال التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة البرازيل في قوّات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان منذ العام 2011 وتعزيز هذا الدور خصوصاً وأنّ عديد هذه الكتيبة يقتصر اليوم على 208 جندياً فقط.



وكشفت أوساط ديبلوماسية برازيلية عليمة أنّ اهتمام البرازيل بلبنان ليس جديداً بل يعود الى عقود مضت. فهناك أكثر من 7 ملايين لبناني يعيشون في البرازيل، والتعاون بين البلدين من شأنه تطوير لبنان بمختلف المجالات لا سيما على صعيد البنى التحتية للغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فضلاً عن ملف التنظيم المدني وهندسة المدن، الأمر الذي تتميّز به البرازيل اليوم وسوى ذلك.



كذلك فإنّ الملف التجاري يأخذ مساحة كبيرة من اهتمام البلدين نظراً لمساحة البرازيل الشاسعة التي تصل الى 8 مليون ونصف كلم، على ما تابعت الاوساط، وتنوّعها مناخها ما يجعلها مركزاً مهمّاً لتصدير مختلف أنواع المنتوجات والزراعات. ولأنّ البرازيل تجد في لبنان واحة للسلام في المنطقة فهي تدعم بقوّة المؤتمرات الدولية التي ستُقام من أجله تباعاً، من مؤتمر «روما 2» الذي سيبحث في قيمة الدعم العسكري للجيش والقوى الأمنية فيه، كما في استقرار البلد السياسي، الى جانب مؤتمر «سيدر» الاقتصادي الذي يُعقد في باريس، ومن ثمّ مؤتمر بروكسل بعد ذلك الخاص بمناقشة أزمة النازحين السوريين فيه.



وكشفت الأوساط الديبلوماسية نفسها أنّ البرازيل التي تُعتبر بلداً مفتوحاً على الحضارات والشعوب، والجاهز دائماً لاستقبال النازحين إذ أنشأ عالمياً ما يُسمّى بالتأشيرة الإنسانية التي تسمح باستضافة المهاجرين، قد نظّمت منذ نحو أسبوعين مؤتمراً دولياً شارك فيه أكثر من 30 بلد تمّت خلاله مناقشة موضوع النازحين السوريين. والأهمّ أنّ هذا الاجتماع خرج بورقة أو باقتراح سوف يتمّ رفعه باسم الدول المشاركة الى الأمم المتحدة يحمل عنواناً عريضاً هو «ضرورة توزيع النازحين السوريين على الدول الأخرى بشكل عادل وأكثر إنصافاً».

كذلك نقلت الأوساط استعداد البرازيل لاستضافة أعداد من النازحين السوريين من لبنان كونها تشعر بشكل فعلي بمعاناة لبنان جرّاء هذا النزوح. كما أنّ هذا البلد، بحسب رأي البرازيل وعدد من الدول التي شاركت في الاجتماع الأخير، ليس مسؤولاً عن مشكلة النزوح السوري، وبالتالي فإنّ مسؤولية استضافة النازحين لا يُمكن أن تقع على عاتقه وحده. ولهذا، على الدول الأخرى الموافقة سريعاً على أن تتقاسم معه العدد الكبير من النازحين الذي يستضيفه على أراضيه نسبة الى مساحته الجغرافية الصغيرة وعدد سكّانه، على ما قرّرت، بهدف تخفيف الأعباء المادية والاجتماعية والاستشفائية التي يتكبّدها منذ سنوات بفعل هذه الإستضافة.



ومن هنا، فإنّ البرازيل هي الدولة الوحيدة حالياً التي تسعى الى خلق ضغط دولي، على ما لفتت الاوساط، لكي يُصار الى تقاسم أعداد النازحين الذي يستضيفهم لبنان، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الحليفة لها الى التشديد على ضرورة دمج النازحين السوريين في المجتمعات المضيفة. وبعبارة أخرى، الى «توطينهم» أو تجنيسهم» في الدول المضيفة، في الوقت الذي تنصّ فيه مقدمة الدستور اللبناني على رفض التوطين، كما أنّه يُمكن للنازحين العودة الى بلادهم فور اتخاذ قرار الوقف الشامل لإطلاق النار في المحافظات السورية كافة.



في المقابل، أشارت الأوساط الى أهمية الدور الذي يلعبه اللبنانيون في البرازيل سيما وأنّهم باتوا مساهمين أساسيين في تطوّر البلاد ونموّها، الأمر الذي يدفع السلطات فيها الى مدّ يدّ الدعم والعون والمساعدة للبنان في شتّى المجالات. كما يجعلها بالتالي مهتمّة باستمرارية هذا التعاون ودوامه في المستقبل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.



وتسعى البرازيل الى تعزيز الاتفاقيات المعقودة بين البلدين ومنها اتفاقية الدفاع، ما يُساهم بدعم البرازيل للبنان في مؤتمر «روما 2» المخصّص للجيش والقوى الأمنية فيه، كما في المؤتمرين الآخرين. ويبدو، بحسب الأوساط، أنّ البرازيل ماضية قُدماً لتقديم أكبر المساعدات للبنان في الحقول التي تملك خبرة كبيرة فيها لا سيما التجارة والصناعة بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.



وذكرت الاوساط بأنّ ما يحصل من نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل، لا يجب أن يبقى على حاله، لما فيه مصلحة لبنان وما سيجنيه من المؤتمرات التي ستُعقد لدعمه. ولهذا يجب استكمال المفاوضات، على ما ترى، لحلّه بأسرع وقت ممكن من أجل إقفال الباب أمام نشوب أي حرب جديدة على الحدود اللبنانية بين البلدين. وبرأي الاوساط، فإنّ الجيش اللبناني لما قدّمه من تضحيات في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الحفاظ على سيادة بلاده واستقلالها، يستحق الحصول على مساعدات عسكرية متطوّرة جدّاً تمكّنه من حماية أمنه واستقراره. وهذا ما سينتج عن مؤتمر «روما 2»، على ما هو متوقّع، الذي سيُقدّم دعماً عسكرياً وسياسياً مناسباً له.