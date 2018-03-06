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تعميم من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

6
MARCH
2018
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اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعميما اعلاميا جاء فيه: "تعقد جلسة علنية يوم الأربعاء 7 آذار/مارس 2018 في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت أوروبا الوسطى. وسوف يصدر قضاة غرفة الدرجة الأولى قرارا بشأن طلب قدمه الدفاع ملتمسا فيه حكما بالبراءة عملا بالمادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان. ولم تقدم جهات الدفاع عن السيد عياش والسيد مرعي والسيد صبرا مرافعات عملا بالمادة 167 من القواعد.

ووفقا لهذه المادة المعنونة "الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام"، تصدر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى مرافعات الفريقين، حكما بالبراءة من أي تهمة إذا لم تتوفر أدلة تؤيد الإدانة بهذه التهمة. ويجوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالبراءة عملا بهذه المادة.

وفي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 شباط/فبراير 2018، أدلى المحامي الرئيسي للدفاع عن السيد حسين حسن عنيسي بمرافعات شفهية طلب فيها، وفقا للمادة 167 من القواعد، حكما بالبراءة من جميع التهم المسندة إلى السيد عنيسي في قرار الاتهام الموحد المعدل. وأجاب الادعاء في يوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2018، ثم رد محامو الدفاع عن عنيسي. وأودع الادعاء وجهة الدفاع عن عنيسي أيضا مذكرات خطية عملا بقرار شفهي صدر عن غرفة الدرجة الأولى بشأن كفاية الأدلة المؤيدة لكل تهمة مسندة إلى السيد عنيسي وأركان التدخل التي تنص عليها المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني".

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