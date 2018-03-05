رد عنيف من سمير الجسر غلى ريفي

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رد الوزير سمير الجسر على كلام الوزير أشرف ريفي مدافعاً عن الرئيس سعد الحريري : "ان الافتراء على الرئيس الحريري وابتلائه هو قمة الفساد وسنامه، والكلام السديد هو المنجي من حساب الرحمن، والله سبحانه وتعالى يقول: " وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.

لا يحملُ الحقدَ من تعلو به الرتبُ

ولا ينال العلا من طبعُه الغضبُ

(عنترة).

ان عودة الرئيس سعد الحريري الميمونة بما بددت من أوهام، وبما حملت من وعود لدعم مشروعي الإعمار والأمن، لا يفترض ان تثير هذا الغضب، والرسول الكريم اوصانا بأن لا "تغضب".