قيادة الجيش نعت العريف شادي القسيس

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العريف شادي القسيس الذي استشهد بتاريخ 4/3/2018، متأثرا بجروح كان قد أصيب بها جراء تعرض آلية عسكرية لحادث سير أثناء تنفيذ دورية.



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:



-من مواليد 21/6/1982 - زحلة - البقاع.



-تطوع في الجيش بتاريخ 1/12/1999.



-حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.



-الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.



ينقل الجثمان بتاريخ 6/3/2018 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة عيتا الفخار- قضاء راشيا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15,00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.



تقبل التعازي بتاريخ 6/3/2018 في كنيسة مار اندراوس- عيتا الفخار، وبتاريخ 7/3/2018 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار نقولا- حي الميدان- زحلة.