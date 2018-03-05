الجيش ينعي العريف الشهيد شادي القسيس

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العريف شادي القسيس الذي استشهد بتاريخ 4/3/2018، متأثرا بجروح كان قد أصيب بها جراء تعرض آلية عسكرية لحادث سير أثناء تنفيذ دورية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

-من مواليد 21/6/1982 - زحلة - البقاع.

-تطوع في الجيش بتاريخ 1/12/1999.

-حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

-الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 6/3/2018 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة عيتا الفخار- قضاء راشيا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15,00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 6/3/2018 في كنيسة مار اندراوس- عيتا الفخار، وبتاريخ 7/3/2018 ابتداء من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار نقولا- حي الميدان- زحلة.