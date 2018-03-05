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الحريري استقبل جنبلاط والرياشي: التحالف الانتخابي سيكون بحسب المنفعة الأساسية لكل تيار سياسي

5
MARCH
2018
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، في "بيت الوسط" رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، يرافقه نجله تيمور والنواب: غازي العريضي، أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وجرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات.

بعد اللقاء، لم يدل النائب جنبلاط بأي تصريح.

من جهته، وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الرئيس الحريري اللقاء مع النائب جنبلاط بالممتاز جدا، وقال: "تحالفنا الانتخابي مع وليد بك دائم، وأنا سائر في هذا التحالف حتى النهاية في كل الدوائر".

سئل: هل ستتحالف مع القوات اللبنانية أم مع التيار الوطني الحر في الشوف وعاليه؟
أجاب: أنا مع وليد بك.

سئل: ما هو سبب عزوف الرئيس فؤاد السنيورة عن الترشح للانتخابات النيابية؟

أجاب: في العام 2009، مارست على الرئيس السنيورة ضغطا كبيرا جدا لكي يترشح للانتخابات، واليوم سنبقى معه حتى النهاية.

سئل: لماذا تم إعلان ذلك بعد عودتك من زيارة المملكة العربية السعودية؟

أجاب: كنت سأزوره في كل الأحوال وتأخرت في إجراء هذه الزيارة بسبب سفري للمملكة.

سئل: كيف أصبحت العلاقة مع القوات اللبنانية انتخابيا؟

أجاب: العلاقة مع القوات اللبنانية استراتيجية دائما، ونحن متوافقون في الأمور الاستراتيجية.أما في الموضوع الانتخابي، فأنا أرى أن القانون سيحكم مصلحة كل فريق سياسي، من هنا سندرس مصلحة كل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية. التحالفات ستكون نتيجة القانون وليست نتيجة علاقتنا مع القوات اللبنانية أو مع التيار الوطني الحر أو حركة أمل أو المردة أو أي فريق سياسي آخر. القانون قائم بطريقة أن هناك حاصلا انتخابيا لا بد من تأمينه.

سئل: ولكن هناك مناطق لا بد فيها من تبادل الأصوات، فهل سيكون هذا التبادل مع القوات أو التيار الوطني؟

أجاب: الأمر نفسه يسري حتى في موضوع التبادل، وحيث يمكن أن نجير أصواتنا للقوات اللبنانية سنفعل، وهم بالمقابل سيقومون بالأمر نفسه.

سئل: إذا التحالف سيكون في كل دائرة على حدة؟

أجاب: التحالف سيكون بحسب المنفعة الأساسية لكل تيار سياسي في أي منطقة من لبنان. لذلك لا يقولن أحد أننا لن نتحالف مع فلان أو فلان. بالتأكيد هناك أماكن سنكون فيها مع التيار الوطني الحر وأماكن أخرى مع القوات وأماكن سنكون فيها نحن الثلاثة معا. هذه الأمور ما زالت قيد الدرس.

سئل: هل بات إعلان لوائح تيار المستقبل قريبا؟

أجاب: نعم بات الإعلان قريبا.

سئل: هل تأتي مرتاحا من زيارتك للمملكة العربية السعودية؟

أجاب: دائما آتي مرتاحا من زيارة المملكة.

الوزير الرياشي
ثم استقبل الرئيس الحريري وزير الإعلام ملحم الرياشي في حضور الوزير غطاس خوري وعرض معه المستجدات.

وطنية
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