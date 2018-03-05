المرشح عن دائرة عاليه الشوف النقيب الياس حنا: سيدنا جورج خضر مطران السلام والمحبة

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أدلى المرشح عن دائرة عاليه الشوف النقيب الياس حنا بالتصريح التالي:

بعد تسع وأربعين سنة استعفى سيدنا جورج خضر عن رعاية أبرشية جبل لبنان والتي أنتمي أليها. إنه مطران السلام والمحبة وما عرفناه إلا بتلك الصفة داعيا دوما إلى الوحدة بين اللبنانيين وإلى الوحدة بين أبناء الجبل على تنوعهم ضمن مبدأ قبول الآخر باحترام وثيق.

على المستوى الشخصي والعائلي المطران جورج صديق لبيتنا وهو قيمة روحية وفكرية نعتز بها وسيبقى ملهما حبيبا وسيدا له المهابة والكرامة ولأهل الجبل مثالا في التعاون والمشاركة. أدامه الله إلى سنين عديدة.