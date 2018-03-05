كما كان متوقَّعاً، أَطلقت عودةُ الحريري من السعودية حركةَ كلّ العجلات

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كما كان متوقَّعاً، أَطلقت عودةُ رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته السعودية حركةَ كلّ العجلات ...



مالياً، استَأنفت لجنةُ الموازنة اجتماعاتِها، على وقعِ سجالٍ بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. علماً أنّ اليوم يصادفُ سقوطُ المهلة النظرية التي كانت قد وُضعت لإقرار الموازنة وإحالتِها إلى مجلس النواب، لمحاولة إمرارِها قبل الانتخابات ...



وانتخابياً، أعادت عودةُ الحريري النبَضَ إلى حَراك الترشيحات والتحالفات، وسْط الكلام المتنامي عن مفارقاتٍ غريبة عجيبة في هذا المجال، وعمليةِ "فرزٍ وضمّ" كبيرة، بين متافهمي الأمس ومتحالفي الغد، ولعل لقاءات بيت الوسط الليلة، بين الحريري من جهة، وفريقَيْ جنبلاط والقوات من جهة أخرى، أوّلُ الدليل ...



حتى قضائياً، تركت عودة الحريري أثرَها في الملف الصاخب أمنياً وإعلامياً وسياسياً، أو ملف "مع زياد أو مع سوزان" . ذلك أنّ الاتصالاات المتعدّدةَ الأطراف التي أَعقبت عودةَ رئيس الحكومة أدّت على ما يبدو إلى تبريدِ حماوة الملف، وتمديد استحقاقاتِه التي كانت قد ارتُجِلت، وألقت مزيداً من الضوء على ثَغراتٍ كثيرة اعترت هذه القضية من مختلف جوانبها، وبكل سيناريوهاتِها البوليسية..