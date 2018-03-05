انتخابات 2018: ريفي يصعد بوجه الحريري: فلتسقط الحكومة

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شن المرشح عن المقعد السني في طرابلس والساعي لتشكيل لائحة بيروتية بوجه الرئيس سعد الحريري هجوماً قوياً على الاخير بسلسلة تصاريح عبر قنلة "سكاي نيوز العربية" مع الاعلامية شانتال صليبا أبي خليل متهماً الحريري بالانحراف عن القضية: "إفترقنا عن الرئيس الحريري عندما انحرف عن الثوابت وأنا لا أبرر له إنحرافه عن القضية فالفاسد لا يبني وطناً مستقلاً وانما ضعيفاً ونحن نطالب بالإعتدال القوي لا الضعيف ولا لإلغاء الذات"

ومطالباً أن تسقط هذه الحكومة وأن تكون هناك حكومة خاصة تُشرف على الإنتخابات النيابية خاصة وأن ثلثي أعضائها قدموا ترشيحاتهم لخوضها

وقد حمّل السلطة السياسية مسؤولية فضيحة ملف زياد عيتاني وعليها الإستقالة فوراً