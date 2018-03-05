living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل تُكشَف في قضيّة سوزان الحاج للمرة الأولى!

5
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علمت وكالة "أخبار اليوم" أن الوزير السابق المحامي رشيد درباس هو من أبدى رغبة في تسلّمه قضية المقدّم في قوى الأمن الداخلي السيدة سوزان الحاج حبيش، التي ما زالت موقوفة في أحد مكاتب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دون سند توقيف أو مذكّرة.

 

وتفيد المعلومات أنه ممنوع على الحاج التواصل او الاتصال مع أحد كما أنها لم تتصل بعائلتها منذ وصولها الى مبنى المديرية وبحسب المعلومات عينها أنه حتى اللحظة لا يوجد أي ممسك قانوني يظهر تورّطها في أي من الإدعاءات التي سيقت ضدها او الملفات التي أثيرت.

 

وفي سياقٍ متصل سئلت مصادر مطلعة على القضية عما إذا كان توقيف الحاج مرتبط بسوء العلاقة التي تربطها بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فأجابت: الموضوع بينهما يتعلق بالمسلك والسلوك، كالظهور على التلفيزيون او انشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وليس الامر مرتبط بمخالفات او ارتكابات.

 

وتفيد المصادر أن الإعلام وقع بنفس الخطأ الذي وقع فيه حين تعاطى مع توقيف الممثل المسرحي زياد عيتاني حيث كثر التأويل والتحليل دون وجود أي مسوّغ قانوني.

 

وقالت: يبدو أن الحاج تدفع ثم تجاذبات وخلافات خاصة بالصراع الخفي القائم بين الأجهزة الأمنية.

 

وأضافت: لا يوجد علاقة تربط ما بين الحاج والممثل عيتاني، بدليل أن الشكوى التي كانت قد تقدّمت بها ضد الصحافي زياد عيتاني تسلك طريقها القضائي وسيتم البدء بالنظر بها يوم غدٍ في أول جلسة، وبالتالي ما قيل عن ان الحج وقعت في لغط حول الاسماء غير صحيح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout