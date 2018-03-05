"ولعت" بين سيزار ابي خليل وعلي حسن خليل!

A + A -

ردّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل على وزير المالية علي حسن خليل، مغردّا عبر تويتر: " ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة...".

وارفق ابي خليل تغريدته، بصورة عن قرار ديوان المحاسبة المتعلق بموضوع دير عمار.

فردّ عليه وزير المالية حسن خليل قائلا: "لن أرد على الوكيل لأنه يعرف ويحرف كما يطلب منه والحكم هو القانون".

ليعود ابي خليل ويرد: "على اساس هوّ اصيل".

وكان وزير المال علي حسن خليل قد ردّ على موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعرب عنه في حلقة برنامج "دق الجرس" بالأمس والذي يشير إلى أنّ خليل عطّل مشروع دير عمار وحال دون وجود الكهرباء 24/24، بالقول: "أفتخر بتعطيل هذا المشروع لأنه فيه محاولة سرقة وهدر وفساد".