لقاء للعميد روكز بدعوة من هيئة طبرجا- كفرياسين في التيّار: انا من لبنان كلّه ولا اطلب اذنا من أحد لأكون في كسروان- الفتوح أو في جبيل

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"اذا تكلّموا عن الحريّة نقول اننّا حماة الحريّة، اذا تكلّموا عن الاستقلال نقول أعطينا الكثير للاستقلال، واذا تكلّموا عن المناقبيّة والشفافيّة والنظافة نقول انّنا عنوان لها" الكلام للعميد شامل روكز خلال مشاركته في لقاء سياسيّ في صالة مدرسة دون بوسكو في كفرياسين- أدما سبقه قدّاس الهيّ في كنيسة مار شربل، بدعوة من هيئة طبرجا- كفرياسين في التيّار الوطنيّ الحرّ.

وقال العميد روكز " أهل كسروان- الفتوح وجبيل يعرفونني وأنا أعرفهم، مدى صوتهم يتخطّى منطقتهم ويصل الى المناطق اللّبنانيّة كلّها"، مضيفا "نعمل على مشاريع كثيرة في مجالات متنوّعة في كسروان- الفتوح وجبيل انطلاقًا من مفهوم الانماء المتوازن في لبنان كلّه."

وأضاف العميد روكز " نكنّ التقدير والاحترام الى نوّاب كسروان الذين أعطوا الكثير للمنطقة بالرغم من العراقيل الكثيرة التي واجهتهم ونحيّي النائب نعمة الله أبي نصر ونشكره على جهده وعمله الدؤوب لاقرار محافظة جبيل وكسروان".

وفي خلال حديثه عن النفط في لبنان، قال العميد روكز "لن يُستخرج النفط في لبنان قبل أن يكون هناك صندوق سياديّ يضمن النفط للأجيال القادمة بعيدًا من المحاصصة".

وأكّد العميد روكز " شهداء الجيش اللّبناني، رفاق الدرب هم ضميري الدائم، هم الأمانة التي أحملها في قلبي لأحقّق طموحاتهم بلبنان أفضل"، مضيفا " الجيش ضمانة أساسيّة لحفظ أمننا وحدودنا ووجودنا، هو قويّ ولديه القدرة الكافية على المواجهة ويكون أقوى بوجود الشعب اللّبنانيّ".

وعرض العميد روكز للنقاط الأساسيّة في برنامجه الانتخابيّ وللمحاور المختلفة التي يتضمّنها.

وبعد اللّقاء زار العميد روكز مركز هيئة التيّار الوطنيّ الحرّ في طبرجا- كفرياسين والتقى منسّق الهيئة الدكتور سايد درغام وأعضاء الهيئة وحشد من الحزبييّن والمناصرين وكانت مناسبة تحدّث خلالها العميد عن المرحلة المقبلة قائلا "مطلوب أن نكون قلبا واحدا وأن نتخطّى ذاتنا منطلقين من تاريخنا النضاليّ".

وقال العميد روكز "سنكون كتلة واحدة تدعم فخامة الرئيس العماد ميشال عون وسنسجّل انتصارا لمنطقة كسروان- الفتوح وجبيل التي حضنت الرئيس عون بقلبها".

وأكّد العميد روكز "انا لست ضيفا، انا من قلب المنطقة ومن روحها وانا من لبنان كلّه ولا اطلب اذنا من أحد لأكون في كسروان- الفتوح أو في جبيل، دمي من لبنان كلّه ولكل لبنان"، خاتما بالقول " ابغضوا الطروحات العنصريّة والمذهبيّة والمناطقيّة، رسّخوا المواطنيّة وتأكّدوا أننّا ننتصر بقوّتنا جميعا وبقوّة نضالنا".