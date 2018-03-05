living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العميد شامل روكز: شهداء الجيش أمانة أحملها

5
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك العميد شامل روكز في "لقاء سياسي" في صالة مدرسة "دون بوسكو" في كفرياسين - أدما، عرض في خلاله النقاط الأساسية لبرنامجه الانتخابي والمحاور المختلفة التي يتضمنها. وكان سبقه قداس في كنيسة مار شربل، بدعوة من هيئة طبرجا - كفرياسين في "التيار الوطني الحر"، وحضور فاعليات المنطقة وحشد من الأهالي.

روكز
وتحدث العميد روكز، فقال: "اذا تكلموا عن الحرية نقول اننا حماة الحرية، اذا تكلموا عن الاستقلال نقول أعطينا الكثير للاستقلال، واذا تكلموا عن المناقبية والشفافية والنظافة نقول اننا عنوان لها".

واكد ان "أهل كسروان - الفتوح وجبيل يعرفونني وأنا أعرفهم، مدى صوتهم يتخطى منطقتهم ويصل الى المناطق اللبنانية كلها"، لافتا الى "اننا نعمل على مشاريع كثيرة في مجالات متنوعة في كسروان - الفتوح وجبيل، انطلاقا من مفهوم الانماء المتوازن في كل لبنان"، مشددا على "اننا نكن التقدير والاحترام لنواب كسروان الذين أعطوا الكثير للمنطقة بالرغم من العراقيل الكثيرة التي واجهتهم، ونحيي النائب نعمة الله أبي نصر ونشكره على جهده وعمله الدؤوب لاقرار محافظة جبيل وكسروان".

ولفت العميد روكز الى ان "النفط لن يستخرج قبل أن يكون هناك صندوق سيادي يضمن النفط للأجيال المقبلة بعيدا من المحاصصة".

كما أكد أن "شهداء الجيش اللبناني رفاق الدرب هم ضميري الدائم، هم الأمانة التي أحملها في قلبي لأحقق طموحاتهم بلبنان أفضل"، مشددا على أن "الجيش ضمانة أساسية لحفظ أمننا وحدودنا ووجودنا، هو قوي ولديه القدرة الكافية على المواجهة ويكون أقوى بوجود الشعب اللبناني".

درغام
وكان منسق "التيار الوطني الحر" في طبرجا كفرياسين الدكتور سايد درغام رحب بالعميد روكز، وأكد "نحن في التيار الوطني الحر نقف الى جانبك، كما نقف الى جانب رئيس التيار الوزير جبران باسيل، تحت جناح ورعاية "بي الكل" فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبناء الدولة الراعية التي تهتم بجميع مواطنيها من دون تمييز الى أي جهة سياسية انتموا، دولة تعطي كل ذي حق حقه من دون منة، سواء إنتخبنا أو لا".

اضاف: "لمن ما زال يسأل لماذا ترشح شامل روكز في كسروان، أقول: لأن كسروان قلب لبنان النابض وهي تثق بمناقبية واستقامة ونزاهة أبناء المؤسسة العسكرية، بدءا من الرئيس اللواء فؤاد شهاب، مرورا بالرئيس العماد ميشال عون، وصولا اليك انت ابن المؤسسة التي رمزها وشعارها شرف، تضحية ووفاء".

ثم قدم للعميد روكز درعا تقديرية لمسيرته العسكرية والوطنية. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout