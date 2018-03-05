العميد شامل روكز: شهداء الجيش أمانة أحملها

A + A -

شارك العميد شامل روكز في "لقاء سياسي" في صالة مدرسة "دون بوسكو" في كفرياسين - أدما، عرض في خلاله النقاط الأساسية لبرنامجه الانتخابي والمحاور المختلفة التي يتضمنها. وكان سبقه قداس في كنيسة مار شربل، بدعوة من هيئة طبرجا - كفرياسين في "التيار الوطني الحر"، وحضور فاعليات المنطقة وحشد من الأهالي.





روكز

وتحدث العميد روكز، فقال: "اذا تكلموا عن الحرية نقول اننا حماة الحرية، اذا تكلموا عن الاستقلال نقول أعطينا الكثير للاستقلال، واذا تكلموا عن المناقبية والشفافية والنظافة نقول اننا عنوان لها".





واكد ان "أهل كسروان - الفتوح وجبيل يعرفونني وأنا أعرفهم، مدى صوتهم يتخطى منطقتهم ويصل الى المناطق اللبنانية كلها"، لافتا الى "اننا نعمل على مشاريع كثيرة في مجالات متنوعة في كسروان - الفتوح وجبيل، انطلاقا من مفهوم الانماء المتوازن في كل لبنان"، مشددا على "اننا نكن التقدير والاحترام لنواب كسروان الذين أعطوا الكثير للمنطقة بالرغم من العراقيل الكثيرة التي واجهتهم، ونحيي النائب نعمة الله أبي نصر ونشكره على جهده وعمله الدؤوب لاقرار محافظة جبيل وكسروان".





ولفت العميد روكز الى ان "النفط لن يستخرج قبل أن يكون هناك صندوق سيادي يضمن النفط للأجيال المقبلة بعيدا من المحاصصة".





كما أكد أن "شهداء الجيش اللبناني رفاق الدرب هم ضميري الدائم، هم الأمانة التي أحملها في قلبي لأحقق طموحاتهم بلبنان أفضل"، مشددا على أن "الجيش ضمانة أساسية لحفظ أمننا وحدودنا ووجودنا، هو قوي ولديه القدرة الكافية على المواجهة ويكون أقوى بوجود الشعب اللبناني".





درغام

وكان منسق "التيار الوطني الحر" في طبرجا كفرياسين الدكتور سايد درغام رحب بالعميد روكز، وأكد "نحن في التيار الوطني الحر نقف الى جانبك، كما نقف الى جانب رئيس التيار الوزير جبران باسيل، تحت جناح ورعاية "بي الكل" فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبناء الدولة الراعية التي تهتم بجميع مواطنيها من دون تمييز الى أي جهة سياسية انتموا، دولة تعطي كل ذي حق حقه من دون منة، سواء إنتخبنا أو لا".





اضاف: "لمن ما زال يسأل لماذا ترشح شامل روكز في كسروان، أقول: لأن كسروان قلب لبنان النابض وهي تثق بمناقبية واستقامة ونزاهة أبناء المؤسسة العسكرية، بدءا من الرئيس اللواء فؤاد شهاب، مرورا بالرئيس العماد ميشال عون، وصولا اليك انت ابن المؤسسة التي رمزها وشعارها شرف، تضحية ووفاء".





ثم قدم للعميد روكز درعا تقديرية لمسيرته العسكرية والوطنية.